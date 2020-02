Anhänger der SPD jubeln nach der ersten Prognose auf der Wahlparty ihrer Partei. (picture alliance/Axel Heimken/dpa)

Nach ersten Prognosen hat die SPD die Bürgerschaftswahl in Hamburg klar gewonnen. Die Grünen werden nach den Prognosen von ARD und ZDF bei starken Zugewinnen zweitstärkste Kraft. Beide Parteien können ihre rot-grüne Koalition damit fortsetzen. Die CDU stürzt den Prognosen zufolge auf ihr bundesweit schlechtestes Landtagswahlergebnis seit fast 70 Jahren. AfD und FDP müssen um den Wiedereinzug in die Bürgerschaft bangen.

Am Sonntag waren rund 1,32 Millionen Menschen in Hamburg aufgerufen, ein neues Landesparlament zu wählen. Die Ausgangslage für Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) war gut: Seit 2015 regiert seine SPD mit den Grünen in einer Koalition, in Umfragen liegen beide Parteien vorn.

Lange bestimmten die Themen bezahlbare Mieten, Klimaschutz und Verkehr den Wahlkampf. Auf den letzten Metern dann schlug eine eigentlich alte Geschichte hohe Wellen. Medien hatten über angeblich nicht eingeforderte Steuerrückforderungen gegenüber der im „Cum-Ex“-Skandal unter Verdacht stehenden Warburg Bank berichtet. Bürgermeister Tschentscher wies den Vorwurf der politischen Einflussnahme zurück.

Die ersten Hochrechnungen werden gegen 19.15 Uhr erwartet.