So muss eine ordentliche Rettungsgasse aussehen. Die Lkw müssen sich auf der rechten Spur einreihen. (Focke Strangmann)

Lastwagen müssen im Stau auf die rechte Fahrspur: unverzüglich – und mit entsprechend harter Strafe, wenn das nicht passiert. Nein, das hat nichts mit Schikane zu tun. Und nein, Lkw-Fahrer, die unter Zeitdruck stehen und jeden Tag aufs Neue ans Ziel kommen müssen, sollen hier nicht pauschal verunglimpft werden. Dass Lkw bei einem Stau sofort auf die rechte Spur sollen, hat einen Grund: Im Zweifel rettet es Leben. Auch jetzt wieder, im weihnachtlichen Reiseverkehr.

Stellen Sie sich vor: Ein Unfall, nichts geht mehr auf der Autobahn. Dann ein Martinshorn, von hinten nähert sich ein Rettungswagen. Jetzt muss eine Rettungsgasse gebildet werden. In der Theorie ist das einfach: Fahrzeuge auf der linken Fahrspur fahren so weit wie möglich nach links, Fahrzeuge auf der mittleren und auf der rechten Spur dagegen nach rechts.

Mehr zum Thema Umfrage Viele Autofahrer bilden die Rettungsgasse falsch Bei Unfällen müssen Autofahrer im stockenden Verkehr eine Rettungsgasse bilden. Wie das geht, ist ... mehr »

Auf diese Weise entsteht eine Gasse. Sie lässt Polizei- und Rettungswagen genug Platz, um schnell am Unfallort zu sein. Wie sieht es in der Praxis aus? Laut einer Umfrage des Deutschen Roten Kreuzes funktionierte das Bilden einer Rettungsgasse in 80 Prozent der beobachteten Fälle nicht. Demnach ließen viele Fahrer die Rettungskräfte erst nach Aufforderung durch. Teilweise zeigten Fahrer überhaupt keine Reaktion. So weit, so schlecht.

Stellen Sie sich nun vor: Im Stau stehen Lkw nicht nur auf der rechten, sondern auch auf der linken und auf der mittleren Spur. Das passiert immer wieder. Die Gasse, die hier entsteht, ist so eng, dass der Rettungswagen nicht durchkommt. Und nun? Es wird gehupt, gewartet, gehupt und wieder gewartet. Kein Fahrzeug kommt von der Stelle, es vergeht wertvolle Zeit. Zeit, die das Unfallopfer im Zweifel nicht hat.

Politik muss mit einem Gesetz eingreifen

Eine solche Situation ist tragisch, vor allem aber ist sie vermeidbar. Genau daher ist es wichtig, dass die Politik mit einem Gesetz eingreift. Dass sie durch Vorschriften und Sanktionen bei Verstößen eine Grundlage schafft und Anschub dafür gibt, dass sich das richtige öffentliche Bewusstsein entwickelt.

Um das noch mal klar zu sagen: Es geht nicht darum, Lkw-Fahrer pauschal als Rettungsbremser hinzustellen. Oft genug sind es die Autofahrer, die nur an das eigene Vorankommen denken, Lkw-Fahrer ignorieren und am Einordnen hindern. Auch das ist natürlich nicht hinzunehmen. Auch hier müssen die Ordnungskräfte entsprechend beobachten und sanktionieren. Denn alle Verkehrsteilnehmer sind aufgefordert, Umsicht walten zu lassen und im Stau einen Notfall immer mit zu bedenken. Wenn es um Leben und Tod geht, zählt jede Sekunde. Das klingt abstrakt – so lange es einen nicht selbst betrifft.

Zur Person

Unser Gastautor ist seit 2010 Präsident der Björn Steiger Stiftung, die sich für die Verbesserung des Rettungswesens einsetzt. Die Stiftung wurde 1969 von seinen Eltern gegründet.