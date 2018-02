Nach den schwierigen Verhandlungen loben Union und SPD die Einigung auf einen Koalitionsvertrag und streichen die Errungenschaften ihrer Parteien heraus. Viele Verbände und Branchen sehen aber keine nennenswerten Erfolge für das Land.

Arbeitgeber: „Der Koalitionsvertrag ist in weiten Teilen enttäuschend und für die Unternehmen in Deutschland ein herber Schlag ohne Zukunftsperspektive“, sagte Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer. Er beklagte ein Mehr an Belastung und Regulierung. „Noch scheußlicher als erwartet“ ist der Vertrag für Oliver Zander vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall. „Die Leistungsträger werden enttäuscht und der Sozialstaat explosionsartig ausgeweitet.“

Gewerkschaften: Der DGB und ver.di reagierten ausgesprochen positiv. Sie lobten unter anderem die angepeilte Grundrente und die paritätische Finanzierung der Krankenkassen. „Die Sozialdemokraten haben ihr Stimmgewicht gut eingesetzt“, lobte DGB-Chef Reiner Hoffmann. Auch die IG Bergbau, Chemie, Energie sprach von einem „tragfähigen Kompromiss“.

BDI-Präsident Dieter Kempf kritisiert, dass es keine Steuerentlastungen für Unternehmen gebe. (dpa)

Industrie und Handelskammern: „Beim Geldausgeben besteht eine klare Schieflage in Richtung Umverteilung anstatt in Zukunftssicherung“, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf. In der Steuerpolitik fehle trotz guter wirtschaftlicher Lage der Mut zu spürbaren Entlastungen und zu Strukturreformen. Der BDI vermisse ein klares Bekenntnis zur steuerlichen Förderung von Forschung und Entwicklung. DIHK-Präsident Eric Schweitzer sagte: „Die Wirtschaft freut sich zwar über einige gute Zukunftsinvestitionen, sie ist aber zugleich besorgt über teure Zukunftslasten, die insbesondere die Unternehmen treffen.“ Ein „großer Schwachpunkt“ sei der Verzicht auf Steuerentlastungen für Unternehmen.

Sozialverbände: Dem SoVD fehlt ein „sozialpolitisches Leitprojekt“. Es sei etwa versäumt worden, die Rentenpolitik grundlegend zu korrigieren. Auch der VdK fordert Nachbesserungen, „um neue Ungerechtigkeiten zu vermeiden“. Von der Mütterrente müssten alle Mütter profitieren. Der Paritätische Wohlfahrtsverband sieht im Koalitionsvertrag ein „mutloses Weiter-so“, das die gesellschaftliche Spaltung noch vertiefen werde.

Baubranche: Die deutsche Bauwirtschaft kritisiert, dass das Innenministerium auch für Bauen zuständig sein soll. Mit dem Verkehrsressort gebe es mehr Überschneidungen, etwa beim Straßenbau, sagte eine Sprecherin des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe (ZDB).

Der Spitzenverband der Krankenkassen begrüßt die Stärkung der Pflege. (dpa)

Gesundheitsbranche: Die Bundesärztekammer sieht „durchaus richtige Akzente“. Hausärzte und niedergelassene Ärzte sind allerdings gegen die geplante Mindestsprechstunden-Regelung mit 25 Stunden pro Woche: „Ein unnötiges bürokratisches Regularium“. Der Spitzenverband der Krankenkassen begrüßt Maßnahmen, wie die Stärkung der Pflege, warnt allerdings vor den damit verbundenen Kosten.

Autobranche: Matthias Wissmann, Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA), sieht das Regierungsprogramm „in Teilen kritisch“. Der Koalitionsvertrag berge die Gefahr, zu sehr auf das Verteilen und zu wenig auf das Erwirtschaften des Wohlstands zu setzen.

Verbraucherschützer: „Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steckt aus verbraucherpolitischer Sicht viel Gutes“, lobt Klaus Müller vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Er nennt die Musterfeststellungsklage und die Einführung eines staatliches Tierwohllabels.

"Der Koalitionsvertrag ist eine gute Arbeitsgrundlage", sagt Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands. (dpa)

Landwirtschaft: Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, zeigte sich zuversichtlich. „Die Koalitionsvereinbarung ist eine gute Arbeitsgrundlage.“ Mit Blick auf anstehende Entscheidungen in Brüssel brauche es eine stabile und handlungsfähige Regierung.

Umweltschützer: Greenpeace beklagt vor allem unbeantwortete Fragen zum Kohlestrom und zum Verbrennungsmotor. „Indem sie das deutsche Klimaziel für 2020 aufgeben, verzögern die Koalitionäre den überfälligen Kohleausstieg“, hieß es.