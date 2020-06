Fabrikneue VW Golf Variant stehen auf dem Werksgelände von Volkswagen in Zwickau. Die deutsche Automobilindustrie musste in den Verhandlungen um das Konjunkturpaket eine herbe Niederlage einstecken. (Hendrik Schmidt /dpa)

Um die Fürsorge der Politik musste sich die deutsche Autoindustrie lange Zeit keine Sorgen machen. Zahlreiche Regierungschefs, Minister, Ministerialbürokraten und Spitzendiplomaten haben in den vergangenen Jahrzehnten ihre Posten gegen Lobbyarbeit für die Branche ausgetauscht. Gerade bei Verhandlungen unter den EU-Staaten betrachteten Vertreter der Industrie die Bundesregierung gerne als ihre natürliche Interessenvertretung – stets mit dem Hinweis auf mehrere Millionen Arbeitsplätze, für die Autohersteller und Zulieferer hierzulande stehen.

Die Abgasaffäre hat jedoch einen tiefen Bruch entstehen lassen. Wie groß die Distanz zwischen Regierungsverantwortlichen und Konzernlenkern geworden ist, zeigt das Ergebnis der koalitionären Verhandlungen zum Konjunkturpaket. Wochenlang mahnten die Chefs von Daimler, Volkswagen und Co., beschworen, drohten, appellierten, den Einbruch ihrer Absatzzahlen ernst zu nehmen und abermals eine groß angelegte Kaufprämie auf den Weg zu bringen – eine Prämie, die auch Autos mit Verbrennungsmotor abdeckt. Vergeblich: Schwarz-Rot hat die Industrie abblitzen lassen.

Ist das ein Wendepunkt in der deutschen Industriepolitik? In jedem Fall werden die Konzerne diese Niederlage erst noch verdauen müssen. Die automobilen Protagonisten müssen sich plötzlich einreihen in den vielstimmigen Chor der verschiedenen Wirtschaftszweige, die allesamt unter der schweren Rezession zu leiden haben. Ökonomen hatten fast unisono davor gewarnt, den Folgen der Corona-Krise mit einer Neuauflage der Abwrackprämie zu begegnen. Deren Wirkung war immer umstritten, vermutlich kam sie vor allem ausländischen Produzenten zugute. Die Senkung der Mehrwertsteuer ist nun ein breit angelegter Konjunkturimpuls, von dem alle Branchen profitieren sollen – insofern eine faire Lösung, die auch den Autoherstellern nützen kann.

Steuererleichterung mit eigenen Rabattaktionen ergänzen

Ob wenige Prozent Nachlass bei der Verbrauchsteuer die Deutschen in den kommenden Monaten in großem Stil zum Kauf von Neuwagen animieren werden, dürfte jedoch fraglich sein. Die Hersteller könnten die Steuererleichterung mit eigenen Rabattaktionen ergänzen, doch wahrscheinlicher ist ein anderes Szenario. Weil die Nachfrage so stark eingebrochen ist, werden sie weniger Fahrzeuge produzieren. Wenn Millionen Deutsche nach wie vor in Kurzarbeit sind, in Sorge um ihre Stelle oder gar arbeitslos, werden auch einige Hundert Euro weniger auf der Rechnung keine gewaltigen Kaufimpulse auslösen.

Bei den deutschen Autoherstellern bedeutet eine heruntergefahrene Produktion noch nicht, dass deswegen gleich in großem Stil Jobs wegfallen müssen. Die Konzerne sind recht gut mit Barmitteln ausgestattet, verfügen also über einen gewissen Puffer. Anders sieht die Lage bei vielen mittelständischen Zulieferern aus. Wer vielleicht sowieso schon Probleme hatte wegen einer einseitigen Spezialisierung auf Komponenten für den Verbrennungsmotor, hat es jetzt noch schwerer. So manches Unternehmen dürfte in den kommenden Monaten ums Überleben kämpfen.

Interessant zu beobachten wird sein, wie die Verbraucher auf die Verdopplung der E-Auto-Prämie reagieren. Überraschend war der Anteil der batteriebetriebenen Fahrzeuge an den Neuzulassungen zuletzt deutlich gestiegen – ungeachtet der Pandemie. Einen Schub könnte die staatliche Förderung den Herstellern von günstigeren E-Modellen geben, etwa VW mit dem neuen „Volks-Elektroauto“ ID, das noch in diesem Jahr erstmals ausgeliefert werden soll. Premiummarken wie Mercedes könnten am ehesten bei ihren Plug-in-Hybriden davon profitieren.

Einen endgültigen Durchbruch im Massenmarkt wird auch die verdoppelte Kaufprämie allein nicht herbeiführen können. Dazu muss E-Auto-Fahren noch ökonomischer und praktikabler werden. Wenn die Massenfertigung der Batterien die Kosten der Modelle weiter sinken lässt, die Spritpreise vielleicht wieder steigen und irgendwann ausreichend Ladestationen vorhanden sind – dann könnte die Stunde der „Stromer“ kommen.