Ein Schattenspiel zeichnet sich im Plenum des Bundestags zu Beginn der Sitzungswoche ab. Nach monatelangem Ringen haben sich die Fraktionen von CDU/CSU und SPD auf ein Lobbyregister geeinigt. (Kay nietfeld/DPA)

Nach langem Streit haben sich SPD und Union doch noch auf die Einführung eines Lobbyregisters verständigt. Künftig müssen sich Verbände oder professionelle Interessenvertreter registrieren lassen. Erfasst wird dann ihre Einflussnahme auf Bundestagsabgeordnete oder höhere Ministerialbeamte bis hin zu den Ministern selbst. „Mit dem Lobbyregister machen wir einen großen Schritt zu mehr Transparenz“, sagte der Berichterstatter der Union für das Gesetz, Patrick Schnieder, am Mittwoch.

Bisher ist nicht einmal bekannt, wie viele Lobbyisten sich in Berlin für ihre Auftraggeber einsetzen. Organisationen wie Lobbycontrol gehen von bis zu 5000 professionellen Sachverwaltern aus. Dabei handelt es sich um einen bunten Strauß an Organisationen, Verbänden, PR-Agenturen oder auch Anwaltskanzleien. Im Vergleich zur EU-Kommission in Brüssel ist die Zahl damit gering. Im dortigen Lobbyregister sind rund 30.000 Interessenvertreter eingetragen.

Bis zu 50.000 Euro Bußgeld

In die künftige deutsche Datenbank müssen sie ihre Ziele, die Zahl ihrer Beschäftigten und den finanziellen Aufwand eintragen. Auch Gespräche mit Abgeordneten oder Mitarbeitern der Ministerien müssen angegeben werden. In Ministerien gilt dies von den Unterabteilungsleitern aufwärts bis zur Spitze des Hauses. Bei Verstößen gegen die Offenlegungspflicht droht ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro. Der Bundestag kann das Gesetz noch vor der Wahl beschließen. Am 1. Dezember könnte es in Kraft treten.

Bis zuletzt gab es zwischen den Parteien Streit um zwei wesentlichen Punkte. Die Union wollte zunächst nur den Bundestag einbeziehen, die SPD auch die Ministerien. Dort werden auch die meisten Gesetzentwürfe verfasst. Darauf ließ sich die Union schließlich ein. Umgekehrt gab die SPD bei dem Wunsch nach einem sogenannten exekutiven Fußabdruck klein bei. Dabei müsste in Gesetzentwürfen auch angegeben werden, wer alles Einfluss auf die Formulierungen genommen hat. Strittig war auch ein Passus, der kirchliche Einrichtungen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände oder Kommunalverbände von der Regelung ausnimmt. Das bleibt wohl auch so.

In Verruf geraten

Lobbycontrol begrüßte die Einigung grundsätzlich, auch wenn sie der Organisation nicht weit genug geht. „Mit dem Lobbyregister ist ein wichtiger Schritt hin zu Transparenz im Lobbyismus gemacht“, sagte Sprecher Timo Lange, „auch wenn es sich um einen Kompromiss handelt.“ Lobbycontrol werde sich weiter für den exekutiven Fußabdruck einsetzen.

Lobbyismus ist ein fester und durchaus sinnvolles Element der Arbeit von Regierung und Parlament. Schließlich soll der Gesetzgeber möglichst viele Einzelinteressen bei seiner Arbeit berücksichtigen. Doch der Lobbyismus ist vielfach in Verruf geraten. Zum Beispiel haben Wirtschaftsverbände Gesetze mit geschrieben. Einige besondere Fälle sorgten in den vergangenen beiden Jahren für viel Ärger. Als Lobbyist trat der frühere Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg an das Kanzleramt heran und setzte sich dort in Zusammenhang mit einer Reise der Kanzlerin nach China für Wirecard ein. Im vergangenen Sommer flog die „Nebentätigkeit“ des CDU-Abgeordneten Philipp Amthor auf, der sich bei der Bundesregierung für ein US-Unternehmen engagierte.