Die Menschen in Deutschland müssen sich in der Corona-Krise offenbar weiter in Geduld üben. Geht es nach dem Willen der SPD-geführten Bundesländer, wird der Lockdown über Ostern hinaus bis in den April verlängert, heißt es in einer Beschlussvorlage, die dem WESER-KURIER vorliegt. Interessant ist, dass in der Vorlage noch kein Datum eingetragen ist. „Die Länder werden ihre Landesverordnungen entsprechend anpassen und bis zum [XX. April 2021] verlängern“, heißt es in dem Papier.

Zudem sehen die Länder vor, dass die Teststrategie in Unternehmen ausgeweitet werden soll. Unternehmen sollen ihren Arbeitnehmern pro Woche zwei Schnelltests anbieten. Eine entsprechende Regelung wolle die Bundesregierung noch im April erlassen. Außerdem appellierte das Kanzleramt erneut, Büros am besten ganz geschlossen zu halten.

Eine Verschärfung soll es auch für Auslandsreisen geben. Demnach sollen auch Aufenthalte in Nicht-Risikogebieten nun Testpflichten und Quarantäne zur Folge haben. Beispielsweise Mallorca-Reisen werden dadurch komplizierter gemacht. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte eine solche Verschärfung zuletzt gefordert. Konkret heißt es in der Vorlage: „Reisen, insbesondere Urlaubsreisen ins Ausland müssen unabhängig von Inzidenzen im Zielland mit einer epidemiologisch gebotenen Quarantäne und einer Testpflicht vor Rückreise und bei Einreise in die Bundesrepublik Deutschland verbunden sein.“

Ein Zugeständnis enthält das Papier aber auch: Corona-konforme Urlaube könnten bald möglich werden. In der Vorlage heißt es: „Das Konzept des 'kontaktarmen Urlaubs' kann für Bürgerinnen und Bürger des jeweils eigenen Landes unter Beachtung der geltenden Kontaktbeschränkungen, strengen Hygieneauflagen und der Umsetzung eines Testregimes ermöglicht werden.“

Bund und Länder treffen sich am Montag zu erneuten Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sprachen sich kurz vor dem Treffen nur 30 Prozent dafür aus, die Einschränkungen zur Kontaktvermeidung wieder auszuweiten. 23 Prozent sind dagegen für eine Beibehaltung der noch bis zum 28. März geltenden aktuellen Maßnahmen, 22 Prozent sind sogar für eine Lockerung. 15 Prozent befürworten ein Ende aller Einschränkungen der Freiheitsrechte. Zehn Prozent machen keine Angaben.