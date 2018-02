Nun harren wir der überregionalen Rosenmontagszüge, die da kommen. (dpa)

Das Wesen des Karnevals ist der Wandel, sein äußeres Zeichen die Maske. Das Fest stülpt Werte und Normen um, das begleitende Lachen richtet sich auf und gegen das Höchste, das erniedrigt wird, bevor wieder die Alltagsordnung mit den alten Autoritäten herrscht. So ist es Usus, so ist es gut.

Seit dem 11. November ereignet sich in Karnevalshochburgen wie Köln, Düsseldorf und Mainz sogenannter Frohsinn. Nebst Ulk und Uz. Wie alle Jahre wieder. Seit dem Auftakt der sogenannten fünften Jahreszeit, die aus gutem Grund mit einer sogenannten Schnapszahl verbunden ist, werden sogenannte Käfige voller Narren geöffnet, die am Aschermittwoch gottlob wieder verriegelt werden. Tunlichst fest nach diesem ausgelassenen Fest, bei dem mancher alles rauslässt.

Erneut wird sich im Finale der Karnevalssession zwischen Bier, Bütt und dem bewährten Bespötteln von Behörden und Politikern zeigen, dass Witzigkeit kein Pardon kennt. Der Mummenschanz lebt wie jedes Volksfest vom Willen des Einzelnen, intensiv mit der auf Spaß getrimmten Masse zu verschmelzen.

Nun geht die zuvor bloß wärmende Vereinigung in die heiße Phase. Auch im Bremer Umland, zumal in Ganderkesee, das heuer das launige Leitwort „Närrisch ist in – und wir mittendrin“ ziert und das mit Landwirt Lars I. und Lehrerin Julia I. über ein prächtiges Prinzenpaar gebietet, das am Sonnabend die Narren zu Zehntausenden in die Gemeinde lockte.

Nun harren wir der überregionalen Rosenmontagszüge, die da kommen. Wetten, dass sich dabei Groko notorisch auf loco reimt? Ja, so verrückt sind die sogenannten tollen Tage in Mainz (Helau!), Köln (Alaaf!), Konstanz (Ho Narro!) und Dieburg ­(Dibborsch Äla!). Ist aber auch schön, dass danach wieder Ruhe im Karton ist. Denn eines woll‘n wir nicht vergessen / Gelächter lässt sich nicht erpressen.

