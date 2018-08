Joachim Löw steht vor seiner gewaltigsten Mission. (Sven Hoppe/dpa)

Der Angeklagte hat sich schuldig bekannt. Er habe seine Spieler mit einer ungeeigneten Ballbesitz-Strategie in die Vorrunde geschickt. Auf eine beinahe arrogante Art und Weise habe er das gemacht, bekannte Bundestrainer Joachim Löw in seiner WM-Analyse. Eine Daten-Auswertung habe ihm bestätigt: Seine Spieler sind in Russland zu selten gesprintet, haben zu langsam den Ball weitergegeben und zu viele Chancen ausgelassen. Und neben der richtigen Taktik fehlte auch noch die richtige Leidenschaft. Und oben drauf kam die Sache mit Özil, deren Wucht der Betreuerstab grob unterschätzt hatte.

Es wird Joachim Löw nicht leicht gefallen sein, das alles einzuräumen. Oder nein: Es wird ihm leicht gefallen sein. Die Defizite hat doch wohl jeder gesehen. Was soll Löw sie leugnen? Deutlich schwerer dürfte sich der Neustart gestalten. Dass die DFB-Spitze diesen Neustart dem alten Bundestrainer anvertraut, erhöht für Löw den Schwierigkeitsgrad. Viel Kredit beim Publikum ist nicht mehr da. Umfragen zeigen es.

Löw, der einst an der Seite von Jürgen Klinsmann einen gewaltigen Umbruch im deutschen Fußball eingeleitet hat, steht vor seiner gewaltigsten Mission. Jetzt erst recht – unter dieses Motto hat er sie am Mittwoch selbst gestellt. Zunächst aber wirkt es nur wie ein Revolutiönchen, wenn er als Sofortmaßnahme Sami Khedira nicht nominiert, den Trainerstab verkleinert, und neben der Einstellung an einer besseren Balance zwischen Offensive und Defensive arbeiten will. Wenn das schon reicht, um wieder an die Weltspitze zu gelangen, dann geht es dem deutschen Fußball richtig gut. Dazu nur eine Frage: Wird das wirklich reichen?