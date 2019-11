Der für Donnerstag geplante Streik der Flugbegleiter bei der Lufthansa kann stattfinden. (picture alliance/Boris Roessler/dpa)

Am Donnerstag sollen in der Gruppe 700 von 3000 geplanten Flügen gestrichen werden und am Freitag 600, wie das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. (dpa)