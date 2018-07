Außenminister Heiko Maas und seine südkoreanische Amtskollegin Kang Kyung-wha sprechen in Seoul. Foto: Britta Pedersen (dpa)

„Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, stehen wir bereit, den Prozess, der hier stattfindet, engagiert zu unterstützen“, sagte er am Donnerstag bei einem Besuch in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Der SPD-Politiker betonte, dass Deutschland seine in den Verhandlungen über das Atom-Abkommen mit dem Iran gewonnene Expertise einbringen könne.

Heiko Maas und sein japanischer Amtskollege Tarō Kōno geben eine Erklärung bei einem Pressetermin ab. Foto: Britta Pedersen (dpa)

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat sich bei einem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump im Juni zur atomaren Abrüstung bekannt und bereits seit Monaten keine Raketen- und Atomtests mehr durchgeführt. Maas äußerte sich trotzdem skeptisch zur Verlässlichkeit der Zusagen Kims. „Dafür gab es in der Vergangenheit viel zu viele Verstöße gegen das Völkerrecht und viel zu viele Enttäuschungen.“

Dennoch sei der jetzt begonnene Prozess vielleicht die größte Chance, die es in dem innerkoreanischen Konflikt bisher gegeben habe. „Möglicherweise ist es auch die letzte Chance, die das Regime in Nordkorea hat.“ Deshalb gebe es zwar Hoffnung, sagte Maas, fügte aber hinzu: „Was wir erwarten, ist, dass neben großen Gipfeltreffen jetzt auch Taten folgen.“ Andernfalls würden die bestehenden Sanktionen gegen Nordkorea beibehalten.

Maas hat sich ganz bewusst für Japan als erstes Reiseziel entschieden. «Mit Japan verbinden uns gemeinsame Werte, eine enge Freundschaft.» Foto: Britta Pedersen (dpa)

Zur Frage, ob Korea Lehren aus der deutschen Wiedervereinigung nutzen könne, sagte Maas, beides sei „nur sehr bedingt vergleichbar“. Die südkoreanische Außenministerin Kang Kyung Wha sagte, für sie sei die größte Lehre aus der deutschen Wiedervereinigung, dass die Nachbarländer in den Prozess einbezogen werden müssten. (dpa)