Außenminister Heiko Maas und sein polnischer Amtskollege Jacek Czaputowicz halten an einer Gedenkmauer inne. Foto. Kay Nietfeld Foto: Kay Nietfeld (Kay Nietfeld / dpa)

Es war die wichtigste Versöhnungsgeste zwischen Deutschen und Polen in der Nachkriegsgeschichte: Am 7. Dezember 1970 kniete der damalige Bundeskanzler Willy Brandt am Denkmal für die Helden des jüdischen Ghettos in Warschau nieder, um aller Opfer der Nazi-Herrschaft zu gedenken. Das Bild ging um die Welt und ist bis heute das stärkste Symbol für deutsche Schuld und die Sühne eines beispiellosen Menschheitsverbrechens.

Eine solche historische Geste lässt sich nicht kopieren. Das weiß auch Außenminister Heiko Maas, als er am 75. Jahrestag des Warschauer Aufstands gemeinsam mit seinem polnischen Kollegen Jacek Czaputowicz einen Kranz am Denkmal für die 50 000 Opfer des SS-Massakers im Stadtteil Wola niederlegt. Er bleibt stehen, richtet die schwarz-rot-goldenen Bänder, wie er es auch schon oft anderswo getan hat. Es ist Czaputowicz, der - bewusst oder unbewusst - an Brandt erinnert, indem er mit einem Bein niederkniet und sich bekreuzigt.

Maas' Kniefall folgt wenige Stunden später. Es ist ein verbaler. "Ich bin hierhergekommen, weil ich die Toten ehren und die Familien der Toten und Verletzten, weil ich das polnische Volk um Vergebung bitten will", sagt er in seiner Gedenkrede im Museum für den Warschauer Aufstand. "Ich schäme mich für das, was Ihrem Land von Deutschen und im deutschen Namen angetan wurde. Und ich schäme mich dafür, dass diese Schuld nach dem Krieg viel zu lange verschwiegen wurde."

Außenminister Heiko Maas besichtigt das Museum des Warschauer Aufstands. Foto: Kay Nietfeld (Kay Nietfeld / dpa)

Maas ist der erste deutsche Regierungsvertreter seit Bundeskanzler Gerhard Schröder vor 15 Jahren, der zum Gedenken an den Warschauer Aufstand nach Polen gereist ist. Der Außenminister hat seine Amtszeit mit dem Satz eingeleitet, er sei wegen Auschwitz in die Politik gegangen. Auch deswegen dürfte er kaum gezögert haben, die Einladung anzunehmen.

Für die Polen ist es einer der wichtigsten Jahrestage überhaupt. Am 1. August 1944 hatte sich die Armia Krajowa - die Polnische Heimatarmee - zum Warschauer Aufstand erhoben. Sie war die größte Widerstandsbewegung gegen die deutschen Invasoren in Europa und kämpfte mit 40 000 Soldaten gegen die Besatzer von Wehrmacht und SS.

Mehr zum Thema Delegation in Pirgi und Messovuno Gedenken an Gräuel in Griechenland 75 Jahre ist es her, dass in den griechischen Dörfern Pirgi und Messovuno die deutsche SS ... mehr »

Nach 63 Tagen war der Aufstand blutig niedergeschlagen. Etwa 200 000 polnische Soldaten und Zivilisten wurden während der Kämpfe getötet, etwa eine halbe Million anschließend deportiert. Als Rache wurde die polnische Hauptstadt von den Nazis fast komplett dem Erdboden gleichgemacht.

Maas wurde das beispiellose Ruinenfeld im Museum des Warschauer Aufstands in einem Film vorgeführt. Von der Bausubstanz des einstigen "Paris des Ostens" waren nach dem Abzug der Deutschen nur noch zehn Prozent übrig. Von den einst 1,2 Millionen Einwohnern hausten nur noch einige hundert in den Ruinen.

In Deutschland sind der Aufstand und seine Folgen kaum bekannt. Auch um das zu ändern ist Maas nach Polen gekommen. "Erst das gemeinsame Erinnern bahnt den Weg für eine gemeinsame Zukunft", sagte er in seiner Rede. "Deshalb wollen wir etwas dagegen tun, dass das Wissen um die polnischen Opfer des Krieges in Deutschland oft zu kurz kommt."

Außenminister Heiko Maas legt in Warschau einen Kranz nieder. Foto: Kay Nietfeld/dpa (Kay Nietfeld / dpa)

Maas unterstützt deshalb die Errichtung einer Gedenkstätte für die polnischen Opfer der Nazi-Herrschaft in Berlin. Polnische Politiker setzen sich schon lange dafür ein. Inzwischen gibt es auch eine Intiative von Bundestagsabgeordneten aller Fraktionen außer der AfD.

Es gibt weitere Projekte, die das gemeinsame Gedenken fördern sollen.

- Das Warschauer Pilecki-Institut will die deutschen Aktenbestände zum Warschauer Aufstand gemeinsam mit dem Bundesarchiv digitalisieren.

- In dem Projekt "menschen gedenken" zeichnen Jugendliche die Schicksale von Zeitzeugen nach. "Daraus entsteht ein gemeinsames Verständnis für die Vergangenheit, aber auch für die Sensibilitäten des jeweils anderen in der Gegenwart", sagt Maas.

Zu den deutsch-polnischen Empfindlichkeiten im Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Gegenwart gehört eine, die noch zu einem größeren Problem werden könnte. Es geht um die Reparationsforderungen, die die polnische Regierungspartei PiS in den letzten Jahren immer wieder erhoben hat. Eine Summe im hohen dreistelligen Millionenbereich steht im Raum. Ein Gutachten dazu soll nach der Parlamentswahl im Oktober vorgelegt werden.

In seiner Gedenktagsrede äußerte sich Czaputowicz außergewöhnlich deutlich zu dem Thema: "Polen hat einen Teil seines nationalen Erbes verloren", sagte er. Die Schäden seien vom Täter jedoch nicht wiedergutgemacht worden. "Es waren die Polen selbst, die mit ihren eigenen Kräften und ihrer Arbeit die zerstörte Hauptstadt wiederaufgebaut haben", betonte Czaputowicz. Diese Tatsache sei ein Beispiel dafür, was "die Polen daran hindert, die Frage der Reparationen als abgeschlossen zu erkennen".

Genau das tut die Bundesregierung aber. Sie steht zu der moralischen Verantwortung Deutschlands für die Verbrechen und die Zerstörungswut der Nazi, hält die rechtliche Aufarbeitung aber für abgeschlossen - mit dem Zwei-plus-Vier-Vertrag zu den außenpolitischen Folgen der Wiedervereinigung von 1991.

Das Thema könnte auch eine Rolle spielen, wenn am 1. September der nächste hochrangige Gast aus Deutschland nach Polen kommt. 80 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs werden dann Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der polnische Präsident Andrzej Duda in Wielun zusammen gedenken. Das ist die Stadt, die bei Kriegsbeginn zuerst von den deutschen Angreifern bombardiert wurde. Anschließend reisen die beiden Staatsoberhäupter zusammen nach Warschau, wo auch US-Präsident Donald Trump zu den Gedenkfeiern erwartet wird. (dpa)