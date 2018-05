Besuch in Litauen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Maas: Bundeswehr bleibt im Baltikum, aber keine Aufstockung

Nach seinem schwierigen Besuch in Moskau berät Außenminister Maas in Litauen mit den baltischen Verbündeten. Die Bundeswehr soll in den baltischen Staaten weiterhin stationiert bleiben, eine Aufstockung soll es aber nicht geben.