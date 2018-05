Bundesaußenminister Heiko Maas kommt in Washington unter anderem mit seinem US-Amtskollegen Mike Pompeo zusammen. Foto. Michael Kappeler Foto: Michael Kappeler (dpa)

Was ist jetzt eigentlich genau los mit der transatlantischen Partnerschaft? Ist sie nur angekratzt, schwer demoliert oder komplett zerstört? Verläuft ein Riss zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika oder ist es ein Bruch? Erleben wir eine vorübergehende Beziehungskrise oder eine Zeitenwende?

Der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran gegen den massiven Widerstand der europäischen Verbündeten hat eine sehr emotionale Diskussion darüber ausgelöst, was das transatlantische Bündnis überhaupt noch wert ist. Die kernigste Äußerung dazu kam von EU-Ratschef Donald Tusk. „Wenn man sich die jüngsten Entscheidungen von Präsident Trump ansieht, könnte man denken: “Mit solchen Freunden, wer braucht da noch Feinde?„“

Die Zustandsbeschreibung, die sich Bundesaußenminister Heiko Maas für seinen Antrittsbesuch in den USA zurechtgelegt hat, ist eine andere: „Die Beziehungen zu den USA sind einem Wandel unterworfen“, sagt er. „Unsere Bindung zu den Vereinigten Staaten ist eng und tief, auch wenn wir nicht überall einer Meinung sind.“

Kein Bruch also, kein Riss, sondern ein Wandel. Für manchen mag das verharmlosend klingen. Aber Maas liegt da mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf einer Linie: Klare Kante in der Sache, aber im Grundsatz wird nicht am transatlantischen Verhältnis gerüttelt. Maas ist in diesem Sinne auch nicht nach Washington gekommen, um Krawall zu machen, sondern um herauszufinden, mit wem er es eigentlich zu tun hat.

Seit dem Amtsanritt Trumps im Januar 2017 hat die Bundesregierung ständig nach „Hoffnungsträgern“ im Umfeld des US-Präsidenten gesucht, die ihn möglicherweise einhegen könnten. Zuerst war das Rex Tillerson, früherer Öl-Manager, den Trump zu seinem ersten Außenminister machte. Zwischenzeitlich galt auch Trumps Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster als jemand, mit dem man es aushalten kann. Beide mussten gehen, wohl auch, weil sie Trumps harten Iran-Kurs nicht mittrugen.

Jetzt hat es Maas also mit dem früheren CIA-Chef Mike Pompeo als Außenminister zu tun, einem rechtskonservativen Hardliner aus der Tea-Party-Bewegung. Und mit John Bolton, dem Hardliner unter den Hardlinern, von dem der Satz stammt: „Um den Iran von der Bombe abzuhalten, braucht es eine Bombe.“ Bolton hat vor sechs Wochen McMaster als Trumps Sicherheitsberater im Weißen Haus abgelöst.

Pompeo ist seit vier Wochen im Amt. Am Tag vor Maas' Ankunft in Washington hielt er seine erste Grundsatzrede, die nicht nur eine Drohung an Teheran war, sondern auch eine klare Ansage an die Europäer. „Ich weiß, unsere Verbündeten in Europa wollen den Atomdeal aufrechterhalten“, sagte er. „Sie wissen, wo wir stehen.“ Sprich: Bewegen müssen sich die anderen.

Im Iran-Streit gibt es nun zwei konkurrierende Konzepte. Trump und Pompeo wollen die iranische Regierung mit härtestem wirtschaftlichen Druck in die Knie zwingend. Sie wollen nicht nur die iranische Atombombe verhindern, sondern auch sein Raketenprogramm und jeglichen militärischen Einfluss Irans außerhalb seiner Landesgrenzen beenden. Dass Washington auch an einem Machtwechsel in Teheran interessiert ist, dementierte das Außenministerium am Dienstag: „Nicht unsere Politik.“

Die Europäer wollen den Iran dagegen auf die sanfte Tour bei der Stange halten. Sie setzen auf wirtschaftliche Anreize zur Aufrechterhaltung des bestehenden Atomkommens und wollen davon ausgehend Fortschritte bei anderen Themen erzielen. Beide Konzepte passen nicht zusammen und sind auch nicht zusammenzubringen. Ein Kompromiss ist kaum vorstellbar. Es gilt: Entweder oder.

Maas bemühte sich, nach der Pompeo-Rede, einen möglichst unaufgeregten Eindruck zu machen. Die Position sei eigentlich schon seit der Trump-Rede vor zwei Wochen bekannt. „Das hat unsere europäische Position zur Nuklearvereinbarung nicht verändert“, sagte er.

Nicht nur für ihn geht es jetzt vor allem darum, dass die Europäer zusammenhalten: Eine gemeinsame europäische Außenpolitik, die bisher nur sehr bedingt existiert, als Antwort auf Trumps „Amerika zuerst“. Der Iran-Streit ist dafür ein wichtiger Testfall. Beim EU-Gipfel in der vergangenen Woche waren die Reihen hinter den drei europäischen Vertragsstaaten Deutschland, Frankreich und Großbritanniens noch geschlossen. Aber Pompeo hat angekündigt, offensiv für die US- Strategie werben zu wollen. Und das wird er auch bei den Europäern tun. (dpa)