Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) beim Treffen der EU-Außenminister im Gebäude des Europäischen Rates in Brüssel. (Olivier Matthys/dpa)

Der „Kronzeuge“, der an diesem Montag zu den europäisch-russischen Beziehungen Tacheles redete, saß nicht im Kreis der EU-Außenminister: Michail Chodorkowski, einst einer der einflussreichsten Oligarchen Russlands, der sich später gegen Präsident Wladimir Putin wendete und 2005 in einem Schauprozess zu einer hohen Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Er lebt heute in London und braucht keine diplomatischen Floskeln mehr. „Was der Kreml in Richtung Europa tut, läuft auf eine neue Phase des Kalten Krieges hinaus“, sagte er am Montag bei einer Anhörung des Komitees für ausländische Einmischung in die demokratischen Prozesse der EU, ein Sonderausschuss des Europäischen Parlamentes. Chodorkowski zitierte eine neue Dokumentation, die penibel jeden Übergriff russischer Agenten, Hacker oder Geheimdienst-Handlanger auf europäischem Boden auflistet. Sein Fazit: „Vor allem Deutschland steht im Visier der russischen Attacken.“

Einschränkungen für diplomatische Vertretungen möglich

Ganz so deutlich wollten die Außenminister der Gemeinschaft allerdings nicht werden. „Wir sind zum Dialog bereit und es wäre an der Zeit, dass auch Moskau zurückkehrt zum Dialog“, wählte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) eher zurückhaltende Worte. Allerdings werden in der EU russische Pläne für eine Liste „unfreundlicher ausländischer Staaten“ mit großer Besorgnis gesehen. Über sie sollen Einschränkungen für diplomatische Vertretungen erlassen werden können.

Die jüngsten Vorfälle legen den Schluss nahe, dass die EU dazu gehören dürfte. Ende April hatten die Moskauer Behörden einer achtköpfigen EU-Delegation die Einreise nach Russland verweigert. Unter den Betroffenen waren auch der Präsident des EU-Abgeordnetenhauses, David Sassoli, sowie die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Vera Jourova, die für die Werte innerhalb der Union zuständig ist. Manfred Weber (CSU), Vorsitzender der christdemokratischen Fraktion im Europa-Parlament, sprach daraufhin Kremlchef Wladimir Putin direkt an. In einem Twitter-Tweed schrieb er: „Herr Putin, Sie können so viele Abgeordnete des Europäischen Parlamentes sanktionieren, wie Sie möchten, aber Sie werden uns nicht zum Schweigen bringen.“

Eintreten für Nawalny hat Moskau tief verärgert

Der Vorfall folgte knapp zwei Monate auf die Brüskierung des Außenbeauftragten der EU, Josep Borrell, in Moskau. Während einer Pressekonferenz mit dem russischen Außenamtschef Sergei Lawrow hatte dieser die EU scharf attackiert und gleichzeitig drei europäische Diplomaten des Landes verweisen lassen. Inzwischen betonte Lawrow, dass Moskau die EU nicht mehr als Vertreterin der 27 Mitgliedstaaten akzeptieren werde. Das Eintreten der Gemeinschaft für den verurteilten Kremlkritiker Alexei Nawalny und die wiederholten Forderungen nach seiner Freilassung hatten den Kreml zutiefst verärgert.

Warum ausgerechnet Deutschland von der russischen Führung als Ziel für Hackerangriffe und Desinformationskampagnen gewählt wurde, erscheint schwer verständlich. Heiko Maas erzählte einmal, er habe seinem russischen Amtskollegen immer wieder gesagt, dass er bei nahezu jedem Treffen Prügel für das konsequente Festhalten der Bundesrepublik an der Erdgaspipeline Nord Stream 2 beziehe, man aber trotzdem dazu stehe, was Moskau doch bitteschön endlich mal registrieren solle.

Deutschland im Visier

In Brüssel geht man jedoch davon aus, dass der Kreml nichts unversucht lassen wolle, die stärkste Volkswirtschaft der EU gerade angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl zu beeinflussen. Das entspricht den Erkenntnissen der Taskforce „Desinformation“ des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Seit dem Start Ende 2015 haben die Spezialisten über 700 Fälle gesammelt, die sich gegen Deutschland richten. Im Vergleich dazu wurden zum Beispiel gegen Frankreich etwa 300 Fälle, gegen Italien 170 und gegen Spanien 40 Fälle registriert. Die Desinformation gegen Deutschland ist Teil einer systematischen Kampagne, die ihren Ursprung sowohl auf politischer Ebene als auch bei regierungsnahen Medien hat. Die Kampagne soll dem Bericht zufolge „Unsicherheit schaffen und Zwietracht säen“.