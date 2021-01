Beginn der grünen Erfolgsstory: Vor zwei Jahren wurden Baerbock und Habeck an die Parteispitze gewählt. (Bernd von Jutrczenka / dpa)

Noch acht Monate bleiben den Bündnisgrünen bis zur Bundestagswahl. Etwas ist anders im Jahr 2021. Denn erstmals steht in der Geschichte der Ökopartei die Frage im Raum, ob sie auch Kanzler kann. Oder besser: Kanzlerin. Annalena Baerbock, die Co-Vorsitzende von Robert Habeck, hat schon klargemacht, dass sie sich das Amt zutraut. Und angesichts von mittelalten Mitbewerbern wie Olaf Scholz (SPD) und Armin Laschet (CDU) oder vielleicht auch Markus Söder (CSU) wären die Parteistrategen nicht klug beraten, die einzige junge und politisch versierte Frau von der Top-Position fernzuhalten.

Aber hätte dieser Plan Aussicht auf konkreten Machterwerb? Nun ist es so, dass am 26. September nicht ein Kanzler oder eine Kanzlerin gewählt wird, sondern das Wählervotum entscheidet über die Abgeordneten des Bundestages. Und daraus ergibt sich, wer sich mit wem an den Verhandlungstisch setzen kann, um eine Regierungskoalition zu schmieden. Für die Grünen sind nach dem Jamaika-Desaster von 2017 derzeit zwei Optionen im Gespräch: Schwarz-Grün und Grün-Rot-Rot.

Letztere Variante wird derzeit gern von CDU, CSU und FDP als Horrorszenario gestreut. Grüne und Sozialdemokraten im Verbund mit Altkommunisten – nach konservativer Denke ergäbe dies eine Enteignungsorgie inklusive Ökodiktatur und Gendersprech. Dass dies bei der Wählerschaft bisher nicht so recht zieht, liegt unter anderem daran, dass das R2G genannte Bündnis in den Stadtstaaten Berlin und Bremen bereits regiert. Und dass die beiden Senate mit bundesweit durchaus üblichen Pannen und Flops, aber auch Erfolgen von sich reden machen. Jedoch nicht mit Schnitzelverbot.

Trotzdem wird am Ende des Jahres im Bund eher kein solches Bündnis regieren. Aus drei Gründen: Erstens weil die Menschen in eng verflochtenen Großstädten anders ticken als die in ländlichen Regionen, in denen die Mehrheit der Bundesbürger lebt. Zweitens weil die Grünen die Führung inne hätten und das Konstrukt G2R heißen müsste. Und drittens, weil es schlichtweg binnenpolitisch nicht funktionieren würde.

Nicht der Laufbursche der Union sein

Es mag sein, dass die Grünen 2021 die Machtfrage stellen müssten. Wer so wie sie sozialökologische Veränderungen will, kann eigentlich nicht der Laufbursche der Union sein. Die Verzwergung der SPD in der sogenannten Großen Koalition ist dafür ein Beispiel. Aber den Grünen kann auch nicht daran gelegen sein, dem Land in einer globalen Pandemie eine Regierung aus Streithanseln zuzumuten, nach deren gnädigem Ende niemand je wieder ein Kreuz bei ihnen macht.

Und chaotisch wäre Grün-Rot-Rot. Gegenseitiges Vertrauen, viel Fleiß und ein gedämpftes Ego sind die Grundvoraussetzungen für gedeihliche Regierungsarbeit. Allein der Gedanke, die intrigenerprobten Sozialdemokraten sollten sich unterordnen, ist absurd. Oder die Linke müsste über einen Auslandseinsatz der Bundeswehr abstimmen. Oder die Grünen sollten die energiepolitischen Beschlüsse der SPD durchsetzen. Grün-Rot-Rot wäre ungefähr so geschlossen wie die schwarz-gelbe „Gurkentruppe“ zwischen 2009 und 2013. Am Ende ließ die FDP ihre Mitglieder gegen den von der eigenen Bundesregierung beschlossenen Europäischen Stabilitätsmechanismus abstimmen. Danach war sie außerparlamentarische Opposition.

Dann doch lieber nachhaltiges Schwarz-Grün. Jetzt, da Armin Laschet oder der Baum-Umarmer Markus Söder als Kanzlerkandidaten nahen, ist es für die Grünen noch einfacher, nachhaltige Entscheidungen für das Land auszuhandeln. Eine konservativ-ökologisch ausgerichtete Koalition, die sowohl die Schöpfung bewahrt als auch Ökoautos bauen lässt, die Corona als globale statt nationale Aufgabe begreift und die in Kanzler und Vizekanzlerin sowohl Erfahrung als auch Aufbruch personifiziert.

Jetzt müssen die Grünen es nur noch schaffen, beisammen zu bleiben, um am 26. September tatsächlich gewählt zu werden. Denn das konnten sie schon immer besonders gut: geliebt werden, aber kurz vor Ultimo ihre Anhängerschaft verschrecken.