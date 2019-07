Zum Nationalfeiertag am 14. Juli stellte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (hier mit Generalstabschef Francois Lecointre) seine neuen Verteidigungspläne vor. (ELIOT BLONDET/dpa)

Dass Frankreich bei der pompösen Militärparade zum Nationalfeiertag einmal mehr sich und seine Armee zelebrierte, gehört zur Tradition. Wenige Länder leisten sich eine derart patriotische Schau, die gerade in Deutschland mit seiner historisch bedingen Zurückhaltung bei militärischen Machtdemonstrationen verwundert bis irritiert. In Frankreich aber wird so ein Spektakel erwartet. Als die frühere grüne Präsidentschaftskandidatin Eva Joly, eine gebürtige Norwegerin, vor einigen Jahren dessen Abschaffung vorschlug, folgte ein empörter Aufschrei.

Hierzu passte das Timing, bei dieser Gelegenheit technologische Vorzeige-Schmuckstücke wie Drohnen-Abwehrgeräte und einen fliegenden Soldaten auf einem sogenannten Flyboard Air zu präsentieren. Außerdem kündigte Präsident Emmanuel Macron den Aufbau eines militärischen Weltraum-Kommandos an, womit er ähnlichen Bestrebungen der USA, Chinas, Russlands und Indiens folgt. Dieses Vorgehen unterstreicht seinen Ehrgeiz, eine Armee auf Höhe der technischen Möglichkeiten zu haben, die die Herausforderungen der Zukunft erkennt. Der französische Verteidigungshaushalt war zuletzt von den Budget-Kürzungen der Regierung ausgenommen.

Doch es handelt sich nicht nur um rein nationale Ambitionen. Neben den einheimischen Truppeneinheiten marschierten solche aus anderen Staaten mit, darunter Mitglieder der deutsch-französischen Brigade – bemerkenswerterweise genau 100 Jahre nach dem Frieden von Versailles, der das Kriegsbeil zwischen beiden Ländern nicht dauerhaft begrub. Den Himmel über Paris überflogen nicht nur französische Flugzeuge und Helikopter, sondern auch Maschinen aus Deutschland, Spanien, Großbritannien, Belgien, Portugal und den Niederlanden. Und auf die Ehrentribüne hatte Macron neben EU-Kommissar Jean-Claude Juncker und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg Staats- und Regierungschefs aus den neun europäischen Ländern eingeladen, die sich an der Europäischen Interventions-Initiative beteiligen. Dieses rein europäische Militärbündnis gründete sich vor einem Jahr eben auf Macrons Initiative hin.

Nun organisierte er mit dessen Mitgliedern kurz nach den kontroversen Verhandlungen um die Besetzung von EU-Spitzenposten eine Art kleinen, informellen EU-Gipfel in Paris – mit sich selbst als Gastgeber und Zeremonienmeister im Mittelpunkt. Diplomatisches Geschick kann man dem 41-Jährigen nicht absprechen. Macron weiß um die Stärke solcher Bilder, die das Bemühen um europäischen Dialog belegen. Dabei stieß es in Frankreich niemandem übel auf, dass ausgerechnet beim großen Nationalfeiertag die Flaggen neun anderer Länder die Champs-Élysées entlang getragen wurden. Nicht einmal der obersten Nationalistin Marine Le Pen kam es in den Sinn, die Öffnung hin zu den europäischen Partnern zu brandmarken. Dass diese als Selbstverständlichkeit wahrgenommen wird, ist auch ein Verdienst Macrons.

Zwar wirkt sein Hang zu feierlich-symbolischen Inszenierungen manchmal aufgeblasen und schafft einen eigenartigen Kontrast zu seinem jungen Alter und modernen Auftreten. Doch es passt zur Rolle des europäischen Visionärs, die er sich geben möchte, auch gegen Vorbehalte im eigenen Land, wo anti-europäische Töne durchaus Gehör finden – nicht nur seitens der Rechtspopulistin Le Pen. Macron bewirbt neben mehr Zusammenarbeit in vielen Bereichen auch eine gemeinsame europäische Sicherheits- und Verteidigungsstrategie sowie den Aufbau einer „europäischen Armee“.

Der Zorn von US-Präsident Donald Trump, der dieses Ziel als „sehr beleidigend“ bezeichnet hatte, belegte Macrons Anspruch, die EU selbstbewusster, stärker und unabhängiger von den USA zu machen. In derselben Linie steht der Einsatz für ein deutsch-französisches Luftkampfsystem sowie das Festschreiben einer gemeinsamen „Militär-Kultur“ im Aachener Vertrag, den beide Länder im Januar unterzeichnet haben – so unterschiedlich das Verhältnis beider Länder zu Militäreinsätzen oder auch Rüstungslieferungen sein mag. Nicht zuletzt war wohl das Engagement der bisherigen deutschen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen für die Annäherung beider Länder und ihr Eintreten für „Vereinigte Staaten von Europa“ bereits im Jahr 2011 mit ausschlaggebend dafür, dass Macron sich für sie als künftige EU-Kommissionspräsidentin einsetzte. Freilich zeigte seine Rolle auch, dass in seiner Vision von Europa die Staats- und Regierungschefs ihre Kontrollmacht bewahren. Allen voran der Präsident von Frankreich.