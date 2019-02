Nimmt nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz teil: Emmanuel Macron. (Amr Nabil/AP/dpa)

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat überraschend seine Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz in der kommenden Woche abgesagt. Die Absage sei bereits am vergangenen Freitag erfolgt, sagte ein Sprecher der Konferenz der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Über die Entscheidung hatte zuvor die "Süddeutsche Zeitung berichtet. (dpa)

