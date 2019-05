Im Zweifelsfall kommt auch bei ihm erst einmal Frankreich, dann die Union: Präsident Emmanuel Macron, hier beim EU-Gipfel im rumänischen Sibiu. (Andreea Alexandru / dpa)

Unbedingter Ehrgeiz war stets eines der herausragenden Markenzeichen Emmanuel Macrons. Nichts weniger als eine „Renaissance“, eine Wiedergeburt für Europa versprach er mit dem Motto seiner Partei La République en Marche (LREM) für den Europawahlkampf. In Form eines Briefes an die europäischen Bürger veröffentlichte er sein Wahlkampf-Programm. Um auch kurz vor dem Votum am kommenden Sonntag zu zeigen, dass es sich um eine Chefsache handelt, gab der französische Präsident nun mehreren Regionalzeitungen ein Interview. Zumindest jenen, die dieses angesichts der Neigung seiner Kommunikationsmitarbeiter zu Kontrolle und Zensur akzeptierten.

Das Schlagwort „Renaissance“ klingt dabei wie das Versprechen, der von Krisen gebeutelten Europäische Union neuen Schwung zu geben. Frischen Elan erhofft sich der französische Präsident aber wohl auch für seine eigene Amtszeit. Durch die Protestbewegung der „Gelbwesten“ ist er unter Druck geraten, die ihm – unter anderem – eine unsoziale Politik, Volksferne und Arroganz vorwerfen. Inzwischen ging die Zahl der Demonstrierenden zwar deutlich zurück, doch Macrons Image hat stark gelitten.

Erneuter Erfolg scheint fraglich

So gelten die Europawahlen – die erste Abstimmung in Frankreich seit der Präsidentschafts- und kurz darauf folgenden Parlamentswahl 2017 – als wichtiger Stimmungstest. Umso mehr, da Macron den Ausbau der EU zu einem zentralen Thema gemacht hat und die Oppositionsparteien zu einem „Anti-Macron-Votum“ aufrufen. Seine persönliche Einmischung in den Wahlkampf ist daher riskant, da ein Misserfolg als eindeutige Klatsche für ihn zu deuten wäre. Er selbst rechtfertigt sie mit der Warnung vor den Populisten: Er könne nicht nur in der Beobachter-Rolle verharren.Zwei innenpolitische Hauptziele verfolgt der Präsident: Erstens den Erhalt seines Ergebnisses von 24 Prozent, das er in ersten Runde der Präsidentschaftswahl erzielt hat. Darüber hinaus will er mit seiner LREM-Partei stärkste Kraft vor dem rechtsnationalen Rassemblement National (RN), dem früheren Front National, von Marine Le Pen werden. Bei der letzten EU-Wahl erreichte dieser mit 25,4 Prozent sogar den Spitzenplatz vor allen anderen Parteien.

In Umfragen überholt der RN die Präsidentenpartei inzwischen leicht. Indem Macron die EU-Wahl auf eine Abstimmung zwischen Populisten und Progressiven zuspitzt, setzt er auf ein Schema, das vor zwei Jahren funktioniert hat, als er sich als Bollwerk gegen die Rechtsnationalisten präsentierte. Dadurch erhielt er viele Stimmen von Wählern, die weniger für ihn votierten – als vielmehr gegen Le Pen, die mit ihm in die Stichwahl eingezogen war.

Ob der Staatschef mit dieser Strategie erneut Erfolg hat, erscheint auch aufgrund der Listenführerin seiner Partei fraglich: Nathalie Loiseau, die bisherige Ministerin für europäische Angelegenheiten, legte keinen mitreißenden Wahlkampf hin. Die frühere Diplomatin und Direktorin der Elitehochschule ENA mag als brillanter Kopf gelten, erscheint ihren Gegnern aber als Prototyp einer gefühlskalten Technokratin. Vor allem erhielt die Kampagne der 54-Jährigen einen Dämpfer, als das Online-Magazin „Mediapart“ enthüllte, dass Loiseau 1984 als Studentin an der Eliteuni Sciences Po Paris auf der Wahlliste einer rechtsextremen Gewerkschaft kandidiert hatte – gemeinsam mit einem heutigen RN-Funktionär. Schlechtes Krisenmanagement war es auch, dass sie die Information zunächst leugnete und sie dann als „Jugendsünde“ abtat, die sie „komplett vergessen“ habe.

Hoch ist Macrons Einsatz aber nicht nur aufgrund innenpolitischer Gründe. Auch innerhalb der EU hofft er mit seiner Partei, die erst vor drei Jahren gegründet wurde und noch keine eigenen Abgeordneten im EU-Parlament hat, auf eine möglichst machtvolle eigene Fraktion gemeinsam mit anderen europäischen Liberalen oder Parteien der linken Mitte. Dass er zudem Einfluss auf die Entscheidung über den künftigen Kommissionspräsidenten nehmen will, ist kein Geheimnis – ebenso wenig seine Ablehnung des Spitzenkandidaten-Modells und des konservativen Kandidaten Manfred Weber.

In ungewöhnlicher Deutlichkeit äußerten sich sowohl Bundeskanzlerin Angela Merkel wie auch er selbst, die bislang stets ihren Schulterschluss betonten, zu ihren „Mentalitätsunterschieden“, wie Merkel sie nannte. Auch Macron sagte nun, man arbeite gut zusammen, aber Frankreich lasse eben seine eigene Stimme hören – selbstbewusst und nicht konfliktscheu, wenn es trotz allen europäischen Einheitswillens eben immer auch um eigene Interessen geht.