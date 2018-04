Charmeoffensive: Emmanuel Macron wirbt vor dem US-Kongress dafür, am Atomabkommen mit dem Iran festzuhalten. Pablo Martinez Monsivais/AP Foto: Pablo Martinez Monsivais (dpa)

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat vor dem US-Kongress an seinen Amtskollegen Donald Trump appelliert, nicht vorschnell aus dem Atomabkommen mit dem Iran auszusteigen.

Der Iran dürfe niemals Atomwaffen haben, dieses Ziel sei klar, sagte Macron in seiner Rede vor beiden Kammern des Kongresses in Washington. „Nicht jetzt. Nicht in fünf Jahren. Nicht in zehn Jahren. Niemals!“, fügte er hinzu. „Aber diese Politik sollte uns niemals zu einem Krieg im Nahen Osten verleiten.“ Die Souveränität der Länder in der Region müsse respektiert werden, darunter die des Irans.

US-Präsident Donald Trump und Emmanuel Macron vor dem Weißen Haus. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP (dpa)

Es gebe mit dem Atomabkommen ein existierendes Rahmenwerk, um die nuklearen Aktivitäten Teherans zu kontrollieren, erklärte der französische Präsident. Er räumte ein, dass die Vereinbarung nicht perfekt sei. Man dürfe das Abkommen aber nicht aufgeben, ohne etwas anderes an seiner Stelle zu haben, erklärte er. Macron bekräftigte seine Absicht, in einem neuen Deal ein Gesamtkonzept für den Umgang mit dem Iran zu regeln.

Bis zum 12. Mai muss Trump entscheiden, ob die USA weiterhin Sanktionen gegen den Iran aussetzen. Dies wird de facto auch als Entscheidung über den Verbleib der USA im internationalen Atomdeal mit dem Iran angesehen. (dpa)