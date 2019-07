Bundeskanzlerin Angela Merkel, Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa und Emmanuel Macron auf der Ehrentrübine am Rande der Militärparade. (ROSSIGNOL/REUTERS)

Wieder einmal wurde nichts dem Zufall überlassen. In perfekt synchronen Bewegungen marschierten die Militäreinheiten über die Pariser Pracht-Avenue Champs-Élysées. Deren Ränder säumten Frankreich-Flaggen, aufgestellt von eifrigen Jugendlichen des neu geschaffenen nationalen Dienstes. Hinter Absperrungen drängten sich die Zuschauer, um das Spektakel aus der Nähe zu verfolgen – die Parade mit mehr als 4200 Frauen und Männern, 196 Militärfahrzeugen und 200 Reitern der Republikanischen Garde. 40 Helikopter und 67 Flugzeuge donnerten über Paris, die teilweise aus anderen europäischen Ländern stammten.

Frankreich nutzt seinen Nationalfeiertag am 14. Juli traditionell als Gelegenheit, die eigene Geschichte und militärische Macht zu zelebrieren. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht der Präsident als oberster Armeebefehlshaber, der zunächst die Champs-Élysées hinabfuhr. Dabei kehrten ihm Mitglieder der Gelbwesten-Protestbewegung demonstrativ den Rücken und pfiffen lautstark, flankiert von Polizisten.

Macron, der großen Wert auf symbolische Gesten legt, überließ nichts dem Zufall. Drei Themen hatte er der diesjährigen Zeremonie vorangestellt: Zum Ersten die Ehrung der verletzten Soldaten, von denen er einige herzlich begrüßte. Zum Zweiten technologische Innovationen: In der Armee verwendete Roboter und Drohnen leiteten die Parade ein. Auch wurde „Flyboard Air“ präsentiert, eine fliegende Plattform mit Miniatur-Düsentriebwerken. Zum Dritten sollte nach den Besuchen des japanischen Premierministers Shinzo Abe und des US-Präsidenten Donald Trump in den beiden vergangenen Jahren das Motto „gemeinsam handeln“ gelten. Es nahm Bezug auf eine verstärkte militärische Zusammenarbeit in Europa, die Macron bewirbt.

Nach den Kontroversen unter den europäischen Staats- und Regierungschefs bei der auf die EU-Wahl folgende Vergabe von Spitzenposten in Brüssel umringten ihn nun einige von ihnen auf der Ehrentribüne. Eingeladen waren die Vertreter der neun weiteren Länder, die sich an der 2018 von Frankreich initiierten „Europäischen Verteidigungsinitiative“ beteiligen: Unter anderem kamen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie die Regierungschefs der Niederlande und Belgiens, Mark Rutte und Charles Michel. Auch defilierten Einheiten aus den betroffenen Ländern sowie Soldaten der deutsch-französischen Brigade.

Vor einem Monat war auf der Pariser Luftfahrtmesse ein erstes Modell eines europäischen Luftkampfsystems vorgestellt worden, das Deutschland und Frankreich federführend bis 2040 entwickeln wollen. Der im Januar unterzeichnete deutsch-französische „Aachener Vertrag“ sieht die Ausbildung einer „gemeinsamen Militär-Kultur“ vor. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die vor allem dank Macrons Unterstützung als Kandidatin für die EU-Kommissionspräsidentschaft nominiert wurde, war dem französischen Staatschef durch ihr Engagement für die verteidigungspolitische Annäherung beider Länder aufgefallen. Wie er plädierte sie in der Vergangenheit für den Aufbau einer „europäischen Armee“.

Aber hier enden Macrons Ambitionen noch nicht. Am Vorabend hatte Macron bei einer Rede im französischen Verteidigungsministerium die Gründung eines Raumfahrtkommandos innerhalb der Luftwaffe für September angekündigt, „um die Entwicklung und Verstärkung unserer Fähigkeiten im Weltraum zu gewährleisten“. Der Weltraum sei ein „neuer Bereich der Konfrontation“. Erst im Juni hatte auch die Nato eine Weltraum-Strategie beschlossen.

Am Rande der Militärparade nahm die Polizei mindestens 152 Menschen fest. Das bestätigten die Behörden. Wie Justizkreise ergänzend mitteilten, wurden zwei prominente Gelbwesten-Vertreter, Jerôme Rodriguez und Maxime Nicolle, in Polizeigewahrsam genommen. Die beiden sollen eine unerlaubte Demonstration organisiert haben. Die Gelbwesten-Bewegung protestiert seit vergangenem November im ganzen Land gegen die Reformpolitik Macrons.

Zur Sache

EU appelliert an Russland

Nach der Nato hat nun auch die Europäische Union dringend an Russland appelliert, das Ende des wichtigen atomaren Abrüstungsvertrags INF Anfang August doch noch abzuwenden. Die Außenbeauftragte Federica Mogherini äußerte sich am Sonntag im Namen der EU tief besorgt und warnte vor einem neuen Wettrüsten. Stattdessen sollten Russland und die USA, die Staaten mit den größten Atomarsenalen, weiter abrüsten. „Die nächsten Tage sind die letzte Chance zum Dialog und für die nötigen Maßnahmen, um diese wichtige Stütze der europäischen Sicherheitsarchitektur zu erhalten“, hieß es in der Erklärung. Der INF-Vertrag von 1987 zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion verbietet landgestützte Raketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern. Die USA hatten den Vertrag Anfang Februar gekündigt, weil sie im neuen russischen Mittelstreckensystem SSC-8 einen Verstoß sehen. Russland bestreitet den Verstoß und sagt, die Reichweite des Raketensystems liege unter 500 Kilometern. Moskau hatte den Vertrag Anfang Juli seinerseits offiziell ausgesetzt.