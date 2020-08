Gibt sich kämpferisch und neuerdings auch umweltbewusst: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (John Thys /AFP Pool via AP /dpa)

Es soll schnell gehen. Niemand, so ist der Wunsch des französischen Staatschefs Emmanuel Macron, darf ihm vorwerfen, dass er zwar salbungsvolle Reden zur Bedeutung des Klima- und Umweltschutzes halte, diesen aber keine Taten folgen lasse. Einen Monat nachdem die „Bürgerkonvention für den ökologischen Wandel“, bestehend aus 150 per Los bestimmten Bürgern, ihre Vorschläge zur Reduzierung der CO2-Emissionen veröffentlicht hatte, kündigte die Regierung die Umsetzung erster Maßnahmen per Dekret an. Sie betreffen neue Regeln für die Wärmedämmung, die Entstehung von zwei Naturparks sowie ein Verbot von Heizstrahlern auf den Terrassen von Cafés und Restaurants ab Herbst 2021.

Die Initiative kommt nicht von ungefähr. Die Grünen hatten bereits bei den Europawahlen 2019 zugelegt und waren klare Gewinner bei den Kommunalwahlen in diesem Jahr, wo sie mit linken Bündnispartnern eine Reihe Rathäuser großer Städte wie Marseille, Lyon und Bordeaux eroberten. Macrons LREM-Partei hingegen, die in Konkurrenz zu den grün-roten Wahlallianzen angetreten war, erlitt ein Wahl-Debakel.

Umso mehr versucht Macron, die Hinwendung der französischen Gesellschaft zu Öko- und Umweltschutzthemen zu berücksichtigen. Die „Bürgerkonvention für den ökologischen Wandel“ hatte er bereits im Frühjahr 2019 ins Leben gerufen, um auf die damals sehr aktive Protestbewegung der „Gelbwesten“ mit einem Angebot der aktiven politischen Teilhabe zu antworten. Ihr nicht nur den Rang eines Gesprächs-Forums zu geben, sondern viele Vorschläge schnell umzusetzen, war deshalb folgerichtig. Weitere von deren Ideen sollen im Herbst in ein Gesetz eingehen. Auch hat Macron angekündigt, den Schienen-Verkehr massiv auszubauen, ein großes Renovierungs- und Isolationsprogramm für Energie-Einsparung aufzulegen und den Kampf gegen den Klimawandel in die französische Verfassung aufzunehmen.

Ist sein Umwelt-Engagement glaubwürdig oder handelt es sich um Strategie im Kampf um die Wählergunst? Kritiker erinnern sich an seinen vollmundigen Appell vom Pariser Klima-Gipfel 2017, „Make our planet great again“ (Lasst uns unseren Planeten wieder groß machen). Doch in der Folge passierte in Frankreich wenig – vielmehr verschob Macron das von seinem Vorgänger François Hollande ausgegebene Ziel, den Anteil der Atomenergie von über 70 auf 50 Prozent zu reduzieren, um zehn Jahre nach hinten auf 2035, was auch den Ausbau der erneuerbaren Energien ausbremste. 2018 trat Umweltminister Nicolas Hulot, bekannter TV-Moderator und bis dahin das beliebteste Regierungsmitglied, resigniert zurück und fügte der Regierung damit einen beträchtlichen Imageschaden zu.

Nicht nur Symbolpolitik betreiben

Seitdem stieg der Druck auf Macron zu beweisen, dass er im Bereich Umweltschutz nicht nur Symbolpolitik betreibt. Zwar warf ihm der Generaldirektor von Greenpeace Frankreich, Jean-François Julliard, vor, in der Coronavirus-Krise milliardenschwere Hilfsprogramme für die Luftfahrt- und die Automobil-Industrie aufgelegt zu haben. Allerdings wurden diese verknüpft mit Umweltauflagen und der Aufforderung, energiesparende Technologien zu entwickeln. So soll die Produktion von Elektro- und Hybrid-Autos massiv steigen und Air France keine Inlandsflüge mehr auf Strecken anbieten, die in höchstens zweieinhalb Stunden auch per Zug erreichbar sind – das ist dank der gut ausgebauten Schnellzug-Strecken etwa der Fall bei Paris-Bordeaux und Paris-Lyon. Doch nur 22 Prozent der Franzosen finden, der Präsident unternehme ausreichend für den Umwelt- und Klimaschutz.

Es gibt also noch Luft nach oben – Macron braucht einen langen Atem, um zu beweisen, dass es ihm wirklich ernst ist und wohlklingende Slogans allein nicht reichen. Klar scheint das noch nicht. Frankreichs junger Präsident ist so ehrgeizig, dass er viele Themen anpackt, dann aber die Umsetzung nicht weiter verfolgt. Nun kommt es darauf, dass er in den knapp zwei Jahren, die ihm bis zur nächsten Wahl bleibt, konsequent den Schwerpunkt auf einer Frage hält, die die nachfolgenden Generationen massiv betrifft.