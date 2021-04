Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat ehrgeizige Pläne. Gelingt ihm, was vor ihm keiner geschafft hat? (Gonzalo Fuentes/dpa)

Die Reform der Elite-Verwaltungsschule ENA ist etwas, das die Franzosen „serpent de mer“, Seeschlange, nennen. Immer wieder kommt diese Idee zu Frankreichs Politikern hingeschlängelt – doch ist sie zu glitschig, als dass man sie festhalten könnte. Das oberste Verwaltungsgericht hatte schon einmal ein solches Projekt des ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy mit der Begründung gekippt, dass der Staatschef dazu nicht die legislative Macht habe. Sein Nachfolger François Hollande antwortete auf einen Reformvorschlag seiner Ministerin des öffentlichen Dienstes Annick Girardin nur abfällig: „Bon courage“ - na dann viel Glück damit.

Ausgerechnet Emmanuel Macron, der Präsident, den die Franzosen auch gerne Jupiter nennen, weil er dem allgemeinen Volk so entrückt erscheint, will nun das schaffen, was die anderen nicht vollbracht haben: Er plant, die ENA umzubenennen und zu reformieren, damit sie weniger elitär ist. Das Projekt könnte die Kaderschmiede zumindest etwas zugänglicher machen – doch es ist ein Wettlauf mit der Zeit.

Macron gab Forderung der Gelbwesten nach

während einer Veranstaltung in Clermont-Ferrand: „Sehe ich aus, als käme ich aus einer Schablone? Die ENA ist keine Schablone – einheitlich werden durch sie nur diejenigen, die das wollen.“ Doch damals hatte es noch nicht die sogenannten Gelbwesten gegeben. Deren wöchentliche Proteste begannen rund ein Jahr später. Sie forderten mehr soziale Gerechtigkeit und unter anderem die Schließung der ENA. Nach Monaten regelmäßiger Demonstrationen gab Macron schließlich, im April 2019, dieser Forderung nach: „Wir müssen die ENA abschaffen, um etwas Besseres aufzubauen“, sagte er.

Für dieses Bessere will Macron nun „die Auswahlkriterien ausweiten – nicht, um Exzellenz zu verlieren, sondern (…) um Kandidaten auszuwählen, die aus mehr sozialen Schichten kommen“, wie er in einer Rede vor hohen Beamten vergangene Woche erklärte. So plant er, die ENA in das „Institut des öffentlichen Dienstes“ (ISP) umzubenennen. Unterricht in gewissen Kernfächern – wie Laizität, also das französische System der Trennung von Kirche und Staat, oder auch Ökologie – sollen ISPler gemeinsam erteilt bekommen mit Schülern 13 anderer Lehranstalten des öffentlichen Dienstes, unter anderem Polizei- und Richterschulen. Dadurch dürfte die Kaderschmiede weniger hermetisch abgedichtet sein.

Beamte sollen kontinuierlich bewertet werden

Und anstatt die besten Absolventen der Schule gemäß einer Rangliste auf die höchsten Verwaltungsorgane zu verteilen – also auf den Rechnungshof oder die Generalinspektion der öffentlichen Finanzen –, will man nun frischgekrönte Beamten für fünf oder sechs Jahre in die Provinz schicken. Eine gute Abschlussnote führt so nicht länger automatisch zu einem Posten an einer der Top-Institutionen. Die Stellen sollen fortan an die Kandidaten vergeben werden, die nach den Jahren in der Provinz am besten auf die Stellenbeschreibung passen. Zudem sollen Beamte während ihrer Laufbahn kontinuierlich bewertet werden.

Manche französische Kommentatoren nennen die Pläne eine „kleine Revolution“, wie Louis de Raguel, Politikchef beim Radiosender Europe 1. „Er trimmt hier nicht nur ein bisschen. Emmanuel Macron will den Franzosen zeigen, dass er aus der aktuellen Gesundheitskrise gelernt hat“, schreibt er. „Er greift das Mammut einer Verwaltung an, die sich als wenig effizient, nicht loyal genug und zu langsam erwiesen hat.“

Staatsapparat Trägheit vorgeworfen

Schließlich hat man den französischen Staatsapparat seit Beginn der Covid-19-Pandemie für seine Trägheit – sei es beim Testen oder auch anfänglich beim Impfen – heftig kritisiert. Selbst manch linksgerichteter Analyst gibt zu, dass die Reform tatsächlich zu mehr Anerkennung von Leistung führen könnte – vor allem durch die nun nicht mehr automatische Zuweisung der Top-Absolventen zu Spitzeninstitutionen. Andere fordern jedoch, dass die Schule stärker für Studenten aller sozialen Schichten geöffnet werden müsse – auch durch die Abschaffung der gefürchteten Aufnahmeprüfung, die trotz einer möglichen künftigen Sozialquote Kindern von Nicht-Akademikereltern schwerer zugänglich ist.

In einem aber sind sich die Kommentatoren einig: Die Zeit drängt. Schließlich stehen in einem Jahr die nächsten Präsidentschaftswahlen an. Das hat wohl auch der Präsident erkannt und will die Reform nicht etwa durchs Parlament bringen, sondern per Verordnung durchsetzen. Wenn nicht wieder Teile des Staatsapparates, wie das oberste Verwaltungsgericht, einen Weg finden, die Pläne doch noch zu Fall zu bringen.