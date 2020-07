Protest gegen den neuen Innenminister Gérald Darmanin vor dem Pariser Rathaus. Gegen den 37-Jährigen wird wegen Vergewaltigung ermittelt. Von Regierungsseite heißt es, es gelte die Unschuldsvermutung. (MORI/DPA)

Es war ein Begrüßungskomitee der unangenehmen Sorte für den französischen Innenminister Gérald Darmanin. An der Seite von Regierungschef Jean Castex machte er sich am Wochenende nach dem Brand einer Kathedrale in Nantes ein Bild von der Lage vor Ort. Doch den Frauen, die sich bei seiner Ankunft versammelt hatten, ging es nicht um den beschädigten Kirchenbau: Lautstark protestierten sie gegen Darmanins Beförderung vom Budget- zum Innenminister bei der Regierungsumbildung vor zwei Wochen, während die Justiz wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung gegen ihn ermittelt. Manche hielten Plakate in die Luft mit Aufschriften wie: „Darmanin Vergewaltiger“.

Schon mehrmals wurden öffentliche Auftritte des 37 Jahre alten Ministers von Frauenprotesten begleitet. Zwar sagt Darmanin, er sei „völlig seelenruhig“ und Opfer einer „Menschenjagd“. Präsident Emmanuel Macron hat ihm öffentlich sein Vertrauen ausgesprochen und gesagt, er selbst sehe sich als „Garant für die Unschuldsvermutung“. Eine Person, die angeklagt, aber nicht von der Justiz verurteilt sei, dürfe nicht Opfer eines „Urteils der Straße“ werden. Worte, die die Feministinnen nur noch mehr aufbrachten.

Darmanin gilt als Schützling des konservativen Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy. Bei den Kommunalwahlen in der nordfranzösischen Stadt Tourcoing wurde er gerade zum Bürgermeister wiedergewählt. Doch seit 2017 verfolgt ihn der Vorwurf, eine Frau vergewaltigt zu haben. Damals reichte die angeblich Betroffene, Sophie Patterson-Spatz, Klage gegen ihn ein. Die Justiz stellte das Verfahren ein, da Vorermittlungen keine ausreichenden Beweise ergaben – allerdings ohne, dass es zu einer Konfrontation von Klägerin und Beschuldigtem gekommen wäre. Im Juni wurden nach einem Einspruch von Patterson-Spatz erneut Ermittlungen aufgenommen.

Die Vorfälle gehen auf das Jahr 2009 zurück. Darmanin war damals bei der konservativen Regierungspartei UMP zuständig für juristische Fälle. Patterson-Spatz, ein ehemaliges Callgirl, wandte sich an ihn im Bemühen, eine Verurteilung aus dem Jahr 2004 aus ihrem Strafregister löschen zu lassen, die sie erhalten hatte, weil sie einen Ex-Freund telefonisch belästigt und bedroht hatte. Bei einem Abendessen soll Darmanin ihr in Aussicht gestellt haben, bei den entsprechenden Stellen für ihr Anliegen einzutreten. Auf das Abendessen folgte der Besuch in einem Pariser Swingerclub, und die Nacht endete gemeinsam im Hotel. Dass es zu Sex kam, bestreitet der Minister nicht – wohl aber, dass es sich in irgendeiner Form um eine Gegenleistung gehandelt haben soll. Patterson-Spatz hingegen sagt, sie habe sich bedrängt gefühlt.

Darmanins weiterer politischer Weg wird von der Entscheidung der Justiz abhängen, sein Ruf aber wird befleckt bleiben – und der der Regierung ebenso. Feministinnen erzürnte auch die Ernennung des streitbaren Staranwalts Eric Dupont-Moretti, der sich immer wieder abfällig über feministische Bewegungen wie #metoo geäußert hat. Die Einführung des Delikts der sexuellen Beleidigung auf der Straße, zu der auch das Hinterherpfeifen von Frauen gehört, kommentierte er mit den Worten: „Jetzt spinnen sie total.“ In einem offenen Brief beklagten 91 Intellektuelle und Feministinnen aus 35 verschiedenen Ländern die beiden Besetzungen als Zeichen einer „antifeministischen politischen Wende“ in Frankreich.