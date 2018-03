Der ehemalige französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy. (dpa)

Bislang handelt es sich lediglich um Vorwürfe; Beweise stehen noch aus. Sollte sich der Verdacht gegen Nicolas Sarkozy, er habe mindestens 50 Millionen Euro von Gaddafi für die Finanzierung seines Wahlkampfes angenommen, jedoch bestätigen, wäre es ein ungeheuerlicher Vorgang. Nach seiner Wahl 2007 suchte der französische Ex-Präsident die Nähe des ehemaligen libyschen Machthabers, ließ ihn mit seinem Beduinenzelt in Paris Hof halten.

Wenige Jahre später hatte sich der Wind gedreht. Sarkozy trieb die Nato-Militärintervention in Libyen voran, die zu Gaddafis Ende führte. Doch spielten bei der Aktion persönliche Rechnungen eine Rolle, die er mit dem einstigen Verbündeten begleichen wollte? Ging es ihm gar darum, die Summen zu verschleiern, die von Tripolis nach Paris geflossen waren? Es wäre mehr als ein Skandal.

Sarkozy mag die Verdächtigungen als ein Komplott abtun. Doch die schiere Zahl der Affären, in die er verwickelt ist, geben ein beunruhigendes Bild ab. Es geht um Korruption und Bestechung, um Kungeleien. All das bezeugt einen mafiösen Politikstil: Wer an der Macht ist, darf sich jede Schmutzigkeit erlauben. Aufklärung tut Not.

