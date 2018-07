Sicherheitspersonal steht vor einem Wahllokal in Bamako. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat die Präsidentenwahl in Mali begonnen. Foto: Baba Ahmed (dpa)

Trotz der ständigen Bedrohung durch radikale Islamisten wählen die Bürger im westafrikanischen Krisenstaat Mali einen neuen Präsidenten. Eine UN-Friedensmission unter Beteiligung der Bundeswehr bemüht sich um eine Stabilisierung des Landes.

Doch die rund 1000 deutschen Soldaten müssen sich wegen der unruhigen Sicherheitslage im Norden und im Zentrum des Landes auf einen langen Einsatz einrichten. Daran wird auch die Präsidentenwahl vom Sonntag wenig ändern.