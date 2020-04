Erik Marquardt ist seit 2019 EU-Parlamentarier. Er war unter anderem als Seenotretter der Hilfsorganisation „Sea-Eye“ aktiv und ist Mitbegründer der Initiative „#LeaveNoOneBehind“. (INGO WAGNER)

Herr Marquardt, Sie sind schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie nach Lesbos gereist. Wie hat sich die Lage in den Flüchtlings-Camps seitdem entwickelt?

Erik Marquardt: Ich bin vor sieben Wochen hergekommen, weil es hier schon vor den Debatten, die wir jetzt führen, eine humanitäre Krise gab. Eigentlich war das Camp Moria ja als Transitcamp für 3000 Personen geplant, heute leben hier mehr als 20 000 Menschen, und man muss sich fragen, wie es in Europa sein kann, dass offizielle Geflüchtetenlager betrieben werden, in denen Kinder keinen Zugang zu Schulbildung haben.

Was bedeutet diese Situation angesichts des Ausbruchs der Pandemie?

Hier Abstandsregeln einzuhalten ist unmöglich. Man mag sich nicht ausmalen, was passiert, wenn sich das Virus im Camp ausbreitet. Das ist nicht nur aus menschenrechtlicher Perspektive schwierig. Es ist auch in unserem Interesse, dass wir in Europa Orte vermeiden, an denen sich das Virus ausbreiten kann.

Warum ändert sich dann nur wenig?

Dafür gibt es mehrere Gründe. Ich glaube, dass die humanitären Krisen an den Außengrenzen als Mittel zur Abschreckung genutzt werden. Sie werden aktiv erzeugt, indem man den Zugang zu Schulbildung, sanitären Einrichtungen und medizinischer Versorgung beschränkt. Die Grenzen sollen gefährlicher sein, als die Orte, aus denen die Menschen fliehen. Und die Mitgliedsstaaten schieben die Verantwortung auf die EU, weil sich die Regierungschefs nicht auf ein Verteilungssystem einigen können. Es fehlt an Ländern, die trotzdem Verantwortung übernehmen. Auch Deutschland hätte die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass hier einige tausend Menschen umverteilt werden. Aber so tut man am Ende, was rechtspopulistische Regierungen wie die in Ungarn erwarten. Sie schlagen politisches Kapital daraus, dass solch eine Lage existiert.

Wie bewerten Sie die Rolle Deutschlands in dieser Situation?

Man hat Angst vor Rechtspopulisten.

Wie kommen Sie darauf?

Wenn man sich die Bundestagswahl 2017 anschaut, da hat Horst Seehofer noch eine Obergrenze von 200000 Geflüchteten gefordert – und damit stand er am rechten Rand der demokratischen Debatte. Nun haben sämtliche Bundesminister wochenlang darüber diskutiert, ob man 58 unbegleitete Minderjährige aufnehmen soll. Das grenzt das ja schon fast an eine Einzelfallbetreuung im Verhältnis von Ministern zu Kindern. Da fragt man sich schon, für wen überhaupt noch Politik gemacht wird.

Am Wochenende wurden nun 47 minderjährige Flüchtlinge aufgenommen und auch Griechenland plant eine Umsiedlung von besonders gefährdeten Menschen aus den Camps aufs Festland. Ist das für Sie kein Fortschritt?

Wenn die geplante Umverteilung auf das Festland stattfinden würde, wäre das ein erster Schritt hin zu einer Lösung. Wir müssen aber auch schauen, ob es möglich ist, in einem Akt der Solidarität weitere EU-Mitgliedsstaaten zu finden, die bereit sind, ebenfalls Menschen aufzunehmen. Derzeit fokussiert sich die Debatte auf unter 14-jährige Mädchen, weil manche Politiker offenbar am liebsten Babykatzen verteilt hätten, um gut vor der Kamera auszusehen. Aber es sollte nicht darum gehen, dass sich Politiker als Retter inszenieren, sondern darum, sich für Menschenrechte und Würde einzusetzen.

Was heißt das konkret?

Es ist nicht so, dass alle Leute, die hier ankommen automatisch Anrecht auf Asyl haben. Aber trotzdem hat jede einzelne Person das Recht auf ein rechtsstaatliches Asylverfahren. Für die 47 Kinder, die bereits in Deutschland gelandet sind, freut es mich, dass sie in Sicherheit sind und eine Perspektive haben. Politisch betrachtet ist es jedoch ein Feigenblatt, mit dem versucht wird, die Möglichkeiten, die man eigentlich hätte, zu verstecken.

Die Priorität liegt derzeit aber auf der Corona-Bewältigung.

Trotzdem muss man sich nicht dafür schämen, Menschen in Not zu helfen. Wir müssen uns darauf besinnen, warum diese Europäische Union entstanden ist, die auf Menschenrechten und Menschenwürde basiert. Das war ja keine Idee von drei Hippies beim Kiffen, sondern die Konsequenz aus Faschismus und Krieg in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese Verantwortung muss man sich klar machen. Da kann man über verschiedene Wege diskutieren, aber die Würde jedes einzelnen Menschen zu achten, gibt uns schon das Grundgesetz vor.

Die Fluchtroute über das Mittelmeer steht derzeit weniger im Fokus. Trotzdem gibt es Stimmen, die fordern, dass private Seenotrettung dort angesichts der Pandemie ausgesetzt werden sollte.

Leute, die das unterstützen können ja mal bei einer Mutter auf einem Schlauchboot anrufen und ihr erklären, dass sie und ihr siebenjähriges Kind leider ertrinken müssen, weil sie im Fall einer Rettung vom Virus bedroht wären. Es geht hier letztlich um die Aufnahme einer übersichtlichen Zahl von Menschen. Dass man die Möglichkeiten, die man hat, nicht nutzt, kann ich nicht verstehen.

Das juristische dafür Argument wäre, dass auch europäische Häfen nun nicht mehr als sicher gelten können.

Das haben Malta und Italien erklärt, was absurd ist, wenn man schaut, wie viele Schiffe täglich dort ein- und auslaufen. Doch es werden seit Jahren Argumente vorgeschoben, um niemanden aufnehmen zu müssen. Das fängt an bei falscher Mülltrennung auf Schiffen und jetzt ist es halt Corona.

Sie hätten also kein Verständnis für einen Aufnahmestopp?

Wenn man keine Marine-Schiffe schicken will, weil die gerade als Hospitäler gebraucht werden, könnte ich das verstehen. Aber wenn zivile Seenotrettungsschiffe Menschen vor dem Ertrinken retten, sollte dafür eine praktikable Lösung gefunden werden. Man könnte beispielsweise Fähren bereitstellen, um dort eine Quarantänemöglichkeit zu bieten. Das ist eine Frage von Leben und Tod, keine bürokratische.

Wie könnte Deutschland angesichts der Lage an Europas Grenzen konkret helfen?

Es geht darum, beispielsweise Hotels oder Kreuzfahrtschiffe zu mieten, um Menschen unterzubringen. Das würde auch den gebeutelten Tourismus-Sektor unterstützen. Diese unwürdige Situation an den Außengrenzen, die auch eine außenpolitische Achillesferse Europas ist, gilt es aufzulösen. Das kostet Geld und Anstrengung, aber ist kein Hexenwerk.

Was meinen Sie mit Achillesferse?

Man muss damit rechnen, dass Erdogan weiterhin Menschen mit Gewalt an die griechische Grenze treibt. Wenn man davon ausgeht, dass in diesem Jahr 50.000 Leute in Griechenland ankommen, ist das für das Land eine Herausforderung. Um das zu bewerkstelligen, braucht es Unterstützung, sonst erwecken wir den Eindruck von Kontrollverlust. Man kann ja niemandem erklären, dass man als EU eigentlich ein wichtiger Akteur auf der Weltbühne sein will, aber auf der anderen Seite reicht es, dass man zehn Schlauchboote aufbläst und in Richtung der griechischen Inseln schickt, damit ein EU-Staat sein Asylrecht aussetzt und wir in Kriegsrhetorik verfallen. Es geht also nicht nur darum, Geld zu schicken, sondern auch Menschen, die von den Inseln aufs Festland gebracht werden, in den EU-Staaten zu verteilen. Und zwar nicht nur junge Mädchen, sondern eine Personengruppe, die einen substanziellen Unterschied ausmacht.

Und Sie glauben, dazu wären Staaten bereit?

Der Eindruck, dass das in Corona-Zeiten nicht machbar wäre, wird ja schon dadurch verwässert, dass es so viele Städte und Kommunen gibt, die sagen, dass sie gerne helfen würden. Dass man nicht einmal die Hilfsbereitschaft nutzt, die da ist, zeugt davon, dass es nicht an den Möglichkeiten, sondern am politischen Willen mangelt. Damit erweist man der Demokratie einen Bärendienst.

Was wünschen Sie sich also von den EU-Regierungen?

Ich bin nach sieben Wochen auf Lesbos zwar nicht außer Rand und Band, aber ich will deutlich darlegen, dass ich von Regierungspolitikern erwarte, dass sie ihren Job machen. Man kann doch als Steuerzahler erwarten, dass Regierungen europäisches Recht einhalten und dass Probleme gelöst werden. Und wer es in dieser Krise nicht hinbekommt, ein paar Tausend Menschen aus Notlagen zu retten, der hat bei der Berufswahl als Politiker vielleicht etwas falsch gemacht.

Zur Person

Erik Marquardt (32) ist seit 2019 EU-Parlamentarier. Er war unter anderem als Seenotretter der Hilfsorganisation „Sea-Eye“ aktiv und ist Mitbegründer der Initiative „#LeaveNoOneBehind“.