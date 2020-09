Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin, spricht auf einem Kongress über die Kommunikation in der Corona-Krise. (Christophe Gateau)

Also diese ganze Wellendiskussion. Eine Welle erkennt man erst im Nachhinein. Und sie ist ja nichts Unausweichliches, etwas, was von alleine über uns schwappt. Wir alle sind die Welle. Das ist genau wie bei einem Stau, von dem jeder Autofahrer ein Teil ist...

Natürlich kann nicht jeder Einzelne immer das Ganze beeinflussen. Aber wer schon früh gewarnt wird, dass sich in 80 Kilometern Entfernung ein Stau aufbaut, kann jetzt schon mal überlegen, ob er einen Umweg nimmt. Das ist etwa unsere Situation: Wir sehen, dass in Frankreich, Spanien und England die Infektionszahlen wieder steigen, noch sind es vor allem Jüngere, die seltener schwer erkranken, aber dennoch laufen dort jetzt schon wieder die Kliniken und zum Teil auch die Intensivstationen voll. Das muss man ernst nehmen.

Es ist schon beides wichtig, denn man muss die ganze Bevölkerung mitdenken lassen. Ein einzelner Wissenschaftler kann in Form der akuten Forschung derzeit nur begrenzt viel erreichen: Einige helfen zum Beispiel bei der Impfstoffforschung, aber das ist nicht unsere Expertise hier am Institut. Wir haben helfen können, als wir im Januar den ersten Diagnostik-Test für Sars-CoV-2 entwickelt und damit dafür gesorgt haben, dass er in Deutschland schon verfügbar war, bevor die erste Welle kam. Wir haben das Virus schon im Labor bemerkt und nicht erst auf der Intensivstation wie in Italien. Deshalb hatten wir in Deutschland so wenig Tote.

Derzeit helfen wir, Schnelltests für Sars-CoV-2 möglichst noch in diesem Herbst auf die Straße zu kriegen – buchstäblich: Ich würde mir wünschen, dass so wie jetzt die Masken in den Pfützen schwimmen, im Spätherbst die Teststreifen der Schnelltests dort liegen, sie also so verbreitet wären, dass sie direkt zur Kontrolle der Epidemie beitragen können. Zwar nicht in jedem Haushalt, aber doch in Händen von Fachpersonal außerhalb der Kliniken.

Blindes Testen ist generell problematisch, aber das mit den falsch positiven Ergebnissen ist ein Missverständnis. Dieses Netzwerk zitiert aus einem Ringversuch, der für den Sars-CoV-2-Test eine Rate von 1,4 Prozent falsch positiver Ergebnisse angibt. Der Ringversuch hatte aber gar nicht zum Ziel, die Spezifität des Tests zu bestimmen. Insofern hat das Ergebnis nichts mit der Realität der Coronavirus-Testung zu tun. Die Labore benutzen alle mindestens zwei Tests. Wenn in der Praxis ein Test nur schwach positiv ist, dann wird die gleiche Probe erneut getestet. Man gibt nicht einfach mal sorglos positive Ergebnisse raus. Solche Äußerungen schüren Misstrauen in die Labortestung und gefährden auch die Maßnahmen gegen die Pandemie.

Das ist richtig – aber auch trivial. Hier wird gesagt, die Zahlen rechtfertigten derzeit keine einschneidenden Maßnahmen. Wir aber sorgen uns ja nicht um diese Woche, sondern um den November und den Februar auch noch. Wir müssen vordenken, sonst ist es irgendwann zu spät.

Zunächst einmal bedauere ich, dass es im Mai und Juni so viel irreführende Informationen in der öffentlichen und politischen Diskussion gegeben hat.

Es kursierte ja die Vorstellung, dass Kinder kaum am Infektionsgeschehen beteiligt sind. Wir konnten jedoch in einer Studie als erste zeigen, dass Kinder etwa eine gleich große Menge Viren mit sich herumtragen wie Erwachsene und daher möglicherweise eine vergleichbare Ansteckungsgefahr von ihnen ausgeht. Diese Studie wurde unter Missachtung der journalistischen Sorgfaltspflicht medial teils falsch dargestellt und völlig ungerechtfertigt skandalisiert. Das hat dann einen rationalen, lösungsorientierten Austausch zur Sache erschwert.

Kritischer Diskussion meiner Forschungsergebnisse stelle ich mich immer. Der Diskurs ist durch Schlagzeilen angestoßen worden, hat sich dann aber fortgesetzt, weil Fachfremde aufgesprungen sind. Dadurch haben wir Zeit verloren. Ich habe immer gesagt, dass die Schulen offenbleiben sollten, aber man muss doch darüber reden, wie das erreicht werden kann, wie Arbeitsschutz für Lehrer und Fürsorgepflicht für die Schüler trotzdem gewährleistet werden. Da muss etwa geklärt werden, ob die Schüler immer noch in einem geschützten rechtlichen Bereich sind, wenn man etwa Hallen oder Festzelte anmietet, um für mehr Abstand zu sorgen, ob der Arbeitsschutz ständige Zugluft zulässt, und was Ventilatoren kosten würden… Mai, Juni, Juli, August – vier Monate hätte man Zeit gehabt, wenn nicht gleich zu Anfang die entscheidende Information verzerrt worden wäre durch einen Angriff auf meine Person und die wissenschaftliche Arbeit meiner Arbeitsgruppe. Jetzt sind wir fast wieder in einer ähnlichen Situation wie damals. Wir werden Probleme kriegen mit der unbeschränkten Schulöffnung, wie sie inzwischen stattgefunden hat.

Die Vorstellung, ich würde ständig persönlich die Kanzlerin beraten, ist eine reine Legende. Ganz am Anfang der Pandemie, hatte ich mal ein persönliches Gespräch mit ihr. Sonst war und bin ich aber nie der einzige Wissenschaftler, mit dem die Politik spricht. Diese Gespräche passieren auf drei Ebenen: Auf politischer Ebene existieren Beratungsgruppen von Experten, die sich regelmäßig treffen, derzeit per Videokonferenz. Die Politiker machen sich im Gespräch mit mehreren Wissenschaftlern ein eigenes Bild – und dabei interessiert sie ja gerade der Punkt, an dem die Wissenschaftler untereinander noch diskutieren. Dann gibt es selten Anrufe aus Ministerien oder Kommissionen zu Details. Die wichtigste ist jedoch die Arbeitsebene, auf der man mit Experten etwa aus dem Robert Koch-Institut spricht, die Spezialkompetenz im Labor haben.

Auch da ist sehr viel Erzählung dabei, die einfach nicht wahr ist. In der Sitzung im März, in der die Schulschließungen besprochen wurden, war ich nicht der einzige Wissenschaftler, auch wenn das so dargestellt wurde. Wir sind damals zu Fuß durch menschenleere Straßen von der Charité ins Kanzleramt gelaufen. Und wir haben dort nicht empfohlen, die Schulen zu schließen. Ich habe die Relevanz der Schulen so erklärt, wie das öffentlich im Podcast dokumentiert ist: Zunächst dachte ich, dass Kinder zahlenmäßig nicht so ins Gewicht fallen in einer Pandemie, doch dann bekam ich einen Hinweis auf eine Studie, die aufzeigt, dass sie in der Influenza-Pandemie von 1918 doch eine überproportionale Rolle gespielt haben. Und genau so habe ich das auch in der Sitzung gesagt. Ich habe nichts geraten. Die Entscheidung haben dann die Politiker getroffen, und zwar, nachdem wir die Sitzung verlassen hatten.

Wir haben ja in Deutschland eigentlich keine Politisierung der Maske oder des Maskenverweigerns, anders als in den USA, wo sogar der Präsident es vorgemacht hat. Die Zahl von Leuten, die sich privat im Alltag drüber aufregen und die vielleicht als Provokation ohne Maske durch den Supermarkt laufen, ist gering.

Eine Studie von James Lloyd Smith in Nature zeigt anhand der Sars-Epidemie 2002, dass zwei verschiedene Sorten von Maßnahmen kombiniert gut funktionieren: eine breit angelegte, die nur etwa 20 Prozent Durchschlagskraft haben muss, also zum Beispiel das Maskentragen. Zusätzlich eine gezielte Maßnahme gegen Cluster, also das Eindämmen von Superspreading-Events, wenn eine Person sehr viele weitere ansteckt. Das ist auch bei Sars-CoV-2 so. Die Cluster-Kontrolle ist Aufgabe der Gesundheitsämter, das Maskentragen erfordert die Kooperation der Bevölkerung, und es wirkt auch, wenn nicht jeder mitmacht.

Der Kontext war damals ein anderer. Damals wussten wir anhand von ähnlichen Erkrankungen: es gibt eine schwache Fremdschutzkomponente, und das habe ich auch klar gesagt. Fremdschutz ist aber nur wirksam, wenn alle die Maske tragen, was man so plötzlich wohl kaum umgesetzt hätte. Und es gab schon kaum genügend Masken für das medizinische Personal, wo sie für den Selbstschutz wirken wegen der direkteren Exposition.

Taktik gab es nicht auf meiner Seite. In dem Moment gab es nun einmal keine speziellen Daten zu Covid-19, man musste Analogien bemühen.

Ja, in der Zwischenzeit ist das für Covid-19 gezeigt worden.

Es ist bis heute so, dass ich keine Empfehlungen gebe, sondern dass wir nur Datenstände berichten, aus denen dann andere Empfehlungen formulieren. Oder die Politik entscheidet gleich auf Basis der wissenschaftlichen Daten. Ich habe vor den Entscheidungen, die die Politik immer wieder treffen muss, ziemlichen Respekt. Ich möchte das nicht machen müssen.

Habe ich aber nicht (lacht). Ich habe gefeiert, mit einem kleinen Personenkreis und weil es nicht so kalt war, haben wir die Terrassentüren sehr weit aufgemacht.

Draußen ja.

Ich kann nur sagen, dass es wichtig wäre, durchzulüften.

Ja, das ist es, nach Datenstand. Doch entscheidend ist die Aha-Formel: Abstand, Hygiene, Alltagsmasken und zusätzlich natürlich noch die Aufklärung über die Maßnahmen.

Ich glaube, das haben inzwischen viele Ämter und Amtsärzte präsent. Der Vorschlag ist ja nicht, dass wir jetzt einen Richtungswechsel machen, sondern dass wir vorsorglich einen Notfallmodus definieren für den Fall, dass es irgendwann nicht mehr möglich sein sollte, jeden Fall und dessen Kontakte nachzuverfolgen. Dann muss man wissen, worauf man sich konzentriert. Das sollte verbunden sein mit einer kurzen Isolations- oder „Abklingzeit“ und „Freitesten“, also dass jemand wieder arbeiten gehen kann, wenn der PCR-Test zeigt, dass er nicht mehr infektiös ist, obwohl er noch etwas Viruserbgut mit sich herumträgt.

Die Medienpreise nützen mir als Wissenschaftler für meinen Lebenslauf nichts. Aber ich glaube, die Rolle von Wissenschaftskommunikation wird immer wichtiger, das wird jetzt anerkannt. Bisher hat ja der Wissenschaftler etwas publiziert, das Fachjournal machte dazu eine Pressemitteilung, und die Journalisten schrieben eine Meldung, die jeder versteht. Jetzt muss man als Wissenschaftler direkter sagen, was los ist.

Und andere meinen: Wer weiß, ob wir jemals irgendeinen Impfstoff haben werden. Ich würde gern die Gründe für einen solch fundamentalen Zweifel hören. Es ist sicher nicht garantiert, dass wir im nächsten Jahr impfen können, aber meine Einschätzung ist positiver.

Zur Person

Christian Drosten (48)

ist einer der führenden Virologen in Deutschland. Der gebürtige Emsländer leitet seit 2017 das Institut für Virologie an der Berliner Charité und war zuvor zehn Jahre lang in gleicher Funktion am Universitätsklinikum Bonn tätig. Drosten gehört zu den Entdeckern des Sars-Coronavirus (Sars-CoV-1).