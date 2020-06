CDU-Politiker Jens Eckhoff hat mehrere Monate in Kalifornien gelebt und hat die USA viel bereist. (Frank Thomas Koch)

Die Bundesregierung ist jetzt offiziell informiert worden, dass es Überlegungen gibt, einen erheblichen Teil der US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Wie ernst nehmen Sie diese Drohung von US-Präsident Trump?

Jens Eckhoff: Ich denke, man kann nicht alles ernst nehmen, was Donald Trump sagt. Aber man sollte alles ernst nehmen, was der Präsident der Vereinigten Staaten sagt. Insofern bin ich da in einem emotionalen Zwiespalt. Häufig sind es Drohgebärden, die nachher nicht umgesetzt werden. Trump wird von einem Weltbild geleitet, dass, wenn die „starken USA“ eine Drohung aussprechen, jeder kuschen wird. Sollte ein Teil der US-Truppen abziehen, wäre es sowohl für die Nato als für die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA ein sehr schlechtes Zeichen. Die Drohung muss man ernstnehmen, vor allem dann, falls Trump im November wiedergewählt wird. Er würde sich bestätigt fühlen und seine Agenda zu Ende bringen wollen. Dann würde Deutschland in bestimmten Regionen auch einen erheblichen Wirtschaftsfaktor verlieren. Wir haben das in Bremen gemerkt, als nach dem Ende des Kalten Krieges die Kasernen in Bremerhaven und in Garlstedt dichtgemacht wurden. Seitdem ist unsere lokal enge Beziehung zu Amerikanern auch ein Stück weit verloren gegangen.

Sicherheitspolitisch bin ich der Meinung, dass die EU eine eigene Verteidigungsstrategie braucht. Wir können nicht eine wirtschaftlich wichtige Rolle spielen, ohne sie verteidigungspolitisch ausleben zu können. Ich glaube, die stärkere Betonung einer gemeinsamen Sicherheitspolitik ist mit dem EU-Austritt Großbritanniens einfacher geworden, weil die Briten verteidigungspolitisch immer eine eigene Rolle spielen wollten. Europa muss sich vom Schema der Nationalarmeen verabschieden. Es gibt dafür gute niederländisch-deutsche und französisch-deutsche Beispiele. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, damit wir in verteidigungstechnischen Fragen auf Augenhöhe mit den Amerikanern verhandeln können.

Man könnte diese Frage einfach beantworten und sagen, es ist der amerikanische Präsident. Ich glaube im Endeffekt aber, dass ein großer Grund dafür ist, dass wir heutzutage in einer immer komplexeren Welt von engen Beziehungen leben, die man teilweise nur in langen Prozessen erklären kann. Auf der anderen Seite leben wir in einer Medienwelt, die viele Sachverhalte in 30 Sekunden erklärt. Deshalb flüchten viele Menschen, gerade, wenn sie wenig Kontakt zu Andersdenkenden haben, in ihre eigene Welt. Im Mittleren Westen führt das in Staaten wir Nebraska, Kansas, North und South Dakota, Missouri, Arkansas dazu, dass man einfache Lösungen für die Probleme vor Ort sucht. Je weniger Kontakte es zwischen Menschen aus Deutschland und den USA gibt, umso schwieriger gestaltet sich das Verständnis für die jeweils andere Meinungen. Dem kann man nur begegnen, wenn man Austauschprogramme intensiviert und finanziell besser ausstattet. Austausch von mehr Schülern, Studenten, Arbeitnehmern muss das Ziel sein.

Ich nenne als Beispiel mal die Bemühungen der BLG in Tuscaloosa, Alabama für das Mercedes-Benz-Werk. Dort hat man ein „Ausbildungsprogramm light“ etabliert. Die klassische deutsche Ausbildung kennen die Amerikaner nicht. Das Programm hat viel gebracht, weil die Menschen dann nicht mehr typisch ungelernte Kräfte geblieben sind. Jetzt wird es immer schwieriger für Unternehmen, Arbeitnehmer in die USA zu schicken. Solche Bemühungen werden von der Trump-Regierung systematisch unterlaufen.

Bei den Leuten, die ich kenne, ist es überhaupt nicht populär. Leider gibt aber auch in Deutschland Menschen, gerade in den neuen Bundesländern, die sich für eine isolierte Rolle Deutschlands aussprechen und gar keine internationalen Kooperationen oder Austauschbesuche wollen. Wir müssen die transatlantischen Beziehungen auf beiden Seiten stärken. Dafür bietet der digitale Austausch, gerade zu Zeiten der Corona-Krise, eine Chance. Das Goethe-Institut sollte zusammen mit politischen Stiftungen in den USA neue Plattformen aufbauen, über die interessierte junge Menschen kommunizieren können.

Man hat es sich in der Bundesregierung zu eigen gemacht, brisante Themen nicht medial hochzufahren. Dadurch wird Trump auch keine Munition geliefert, die er im Wahlkampf nutzen könnte.

Zur Person

Jens Eckhoff (54)

ist CDU-Abgeordneter der Bremischen Bürgerschaft. Der frühere Umweltsenator ist USA-Kenner. Er hat mehrere Monate in Kalifornien gelebt. Zudem ist er Mitglied des Netzwerks Atlantik-Brücke.