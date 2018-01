Der Zweck heiligt die Mittel: Wie gut diese alte Redensart die menschliche Praxis beschreibt, zeigt sich immer wieder auf den unterschiedlichsten Gebieten – auch in der Wissenschaft. Den jüngsten Beleg hierfür liefert die Nachricht, dass chinesische Forscher Javaneraffen geklont hätten. Wissenschaftler weisen sogleich darauf hin, dass diese Forschung letztlich im Dienste des Menschen stehe. Schließlich könne das Klonen von Tieren helfen, Krankheiten zu erforschen und neue Wege zur Heilung zu finden. Angesichts dieses hehren Ziels erscheint manchen dann auch der Preis akzeptabel. Tiere werden zum bloßen Forschungsmaterial degradiert. Sie müssen leiden und sterben, damit es dem Menschen, der Krone der Schöpfung, besser geht.

Noch etwas kommt hinzu: Hinter all den Bemühungen von Forschern steht immer auch eine große Frage, nämlich die, was die Welt im Innersten zusammenhält, wie es Goethes Faust formulierte. So betrachtet, erscheint neugieriges Forschen als Wert an sich. Goethe ließ jedoch bekanntlich nicht nur seinen Faust scheitern, sondern machte in seinem Gedicht „Der Zauberlehrling“ auch deutlich, was geschehen kann, wenn sich Menschen an ihrer eigenen Macht berauschen und die Folgen am Ende nicht mehr beherrschen können. Daran gilt es sich zu erinnern, wenn Wissenschaftler wie jetzt die Chinesen neue Wege zur vermeintlichen Beherrschung der Natur und des Lebens aufzuzeigen scheinen. Das größte Problem des Menschen ist nicht ein Mangel an Wissen, sondern die Unfähigkeit, verantwortungsvoll mit seinem Wissen und seinen Möglichkeiten umzugehen.

Der Mensch weiß, dass er den Planeten Erde ausbeutet und mit Lebensräumen früher oder später auch seine eigene Lebensgrundlage zerstört. Trotzdem deutet nach wie vor nichts darauf hin, dass sich daran etwas ändern könnte. Wer mag angesichts solcher Erfahrungen ernsthaft glauben, dass es gelingen könnte, verantwortungsvoll mit den Möglichkeiten des Klonens umzugehen?