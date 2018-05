„Man kann vergewaltigt, man kann umbracht werden”, sagt die Anwältin Deepika Singh Rajawat. Die 38-jährige Juristin hat guten Grund, um ihr Leben zu fürchten. Sie leistet Rechtsbeistand für eine Familie aus Kaschmir, deren achtjährige Tochter von acht Männern bestialisch vergewaltigt und ermordet wurde. Der Fall hatte in ganz Indien für Empörung gesorgt und schlägt auch politisch weiter Wellen. Obwohl die Regierung von Premierminister Narendra Modi auf öffentlichen Druck hin in Windeseile das Strafrecht bei Vergewaltigung von Kindern weiter verschärft hat, will der Skandal nicht weichen. Ausgerechnet der neue, stellvertretende Ministerpräsident des Bundesstaates Jammu und Kaschmir, Kavinder Gupta, goss vor kurzem Öl ins Feuer, als er Anfang Mai sagte, der Fall sei „eine Nichtigkeit“ und bekomme „zu viel Aufmerksamkeit“. Gupta, Mitglied der Regierungspartei, verteidigte sich später damit, er sei falsch zitiert worden.

Es geht um ein grausiges Verbrechen an einem kleinen Mädchen, das von Politikern der hindunationalistischen Regierungspartei BJP begangen und gedeckt wurde. Was dabei zum Vorschein kommt, ist eine abscheuliche Mischung aus Korruption, Landraub und skrupellosen Eliten, die Mord und Vergewaltigung selbstverständlich als Machtmittel einsetzen. Es sei „Indiens dunkelste Stunde“, hatte eine Gruppe prominenter Staatsbeamter gewarnt und damit offen gegen die Regierung Front bezogen.

Die Anwältin Deepika Singh Rajawat bekommt inzwischen Polizeischutz, nachdem Indiens Oberstes Gericht interveniert hatte. Die Richter hatten am Montag auch den Fall dem örtlichen Gericht in Kaschmir entzogen, um sicherzustellen, dass der Prozess fair verläuft. Verhandelt wird nun vor einem Gericht in der Punjab-Provinz.

Der Skandal begann Mitte Januar, als die Leiche der achtjährigen Asifa Bano in einem Wald im von Indien kontrollierten Kaschmir-Tal gefunden wurde. Das muslimische Mädchen gehörte zu den Barkawal, einem Hirtenstamm, der im Sommer mit seinen Tieren hoch auf die Bergweiden des Himalaja-Gebirges zieht und im Winter in den Tälern in Kaschmir lebt. Asifa hatte die Pferde ihrer Familie bewacht, als eine Gruppe hinduistischer Männer sie überfiel, verschleppte und in einem Tempel in der Umgebung festhielt. Das mit Drogen ruhig gestellte Kind wurde über drei Tage hinweg von einer Gruppe von acht Männern gefoltert und vergewaltigt. Danach wurde Asifa erwürgt und ihr Schädel mit Steinen eingeschlagen. Unter den von der Polizei wegen des Mordes festgenommenen Männern sind auch ein pensionierter Regierungsbeamter und vier Polizisten.

„An dem Tempel bin ich immer vorbeigegangen”, sagt Asifas Vater. Nie wäre er darauf gekommen, dort nach seiner Tochter zu suchen. Er glaubt, seine Tochter sei deshalb so brutal ermordet worden, um die Barkawal dazu zu zwingen, ihr Land aufzugeben. Nachbarn hätten die Schreie des Mädchens im Tempel gehört, doch niemand habe gewagt, sich an die Polizei zu wenden. Bei der Beerdigung von Asifa sei die Familie bedroht worden, sagt der Vater.

Nachdem die Angeklagten Rückendeckung von Abgeordneten der regierenden BJP-Partei in Neu-Delhi erhielten, wurde der Tod von Asifa zum Politikum. Es folgten tagelange Proteste. Die Regierung verschärfte das Strafrecht im Eilverfahren. Bei Vergewaltigung von Kindern unter zwölf Jahren soll nun auch die Todesstrafe möglich sein. Kritiker glauben jedoch, dass dies nur wenig zur Sicherheit von Frauen und Mädchen beitragen werde.

Im Dezember 2012 schockierte die bestialische Massenvergewaltigung und der Mord an der Studentin Jyoti Singh in einem Bus in der Hauptstadt Neu-Delhi ganz Indien. Das Verbrechen löste wochenlange Proteste aus. Doch die härteren Strafen bei Vergewaltigung, die 2013 eingeführt wurden, haben wenig verändert. Dies liegt vor allem an der niedrigen sozialen Stellung von Frauen in der patriarchalischen Gesellschaft Indiens. Die Geburt eines Mädchens gilt für die meisten Familien als Schicksalsschlag. Mädchen bekommen weniger zu essen und werden weniger oft zum Arzt gebracht, wenn sie krank sind.

Die mangelnde Wertschätzung macht Frauen zu einer billigen Ware, mit der Männer schalten und walten können, wie sie möchten. Das oft fehlende Interesse der Polizei und der Gerichte an der Aufklärung von Gewaltverbrechen gegen Frauen gibt den Tätern ein Gefühl der Sicherheit, ungeschoren für ihre Verbrechen davonzukommen.