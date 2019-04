Entfernt Bilder umstrittener Künstler aus dem Kanzleramt: Angela Merkel (CDU) (Kay Nietfeld/dpa)

Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Der Kunst-Aktionismus im Kanzleramt mündet – zumindest vorerst – in ein happiges Ende statt in ein Happy End. Nachdem zwei Gemälde des weltanschaulich umstrittenen Künstlers Emil Nolde (1867-1956) aus dem Amtszimmer der Kanzlerin verbannt worden sind, gerät nun auch der vorübergehend als Lückenbüßer gehandelte Maler Karl Schmidt-Rottluff (1884-1976) ins Zwielicht. Kunsthistoriker haben bei beiden Expressionisten schlagende Belege für eine Nähe zur nationalsozialistischen Ideologie gefunden.

Nolde wurde zwar vom Regime als „entarteter Künstler“ klassifiziert, war zugleich aber NS-Parteimitglied und Rassist. Eine am Freitag in Berlin eröffnende Ausstellung stellt ihn gar als glühenden Hitler-Verehrer dar.

Bekannt ist das seit Jahren; nur im Kanzleramt offenbar nicht. Auch von Schmidt-Rottluff sind unsägliche Ansichten überliefert; so schrieb er über die englischen Kriegsgegner als „Volk, das vollkommen durch die Juden verseucht ist“.

Wenn ein ohnedies belasteter Künstler zusätzlich durch peinigende antisemitische Äußerungen aufgefallen ist, sind seine Werke naturgemäß nicht bloß peinlich für den Amtssitz eines demokratisch legitimierten Politikers, sondern verbieten sich kategorisch als Wandschmuck.

Auch und gerade in Deutschland, wo man sich noch im 21. Jahrhundert – und selbst in politischen Eliten – skandalös häufig verwundert gibt, dass das braune Netz im totalitären Staat derart dicht geknüpft war – und dass sich nicht zuletzt Künstler willfährig darin verhedderten.

Aus ästhetischen Erwägungen darf man nun zwar hoffen, dass sich die Wand hinter den abgehängten Bildern den nämlichen Farbton bewahrt hat, wie ihn der Rest von Merkels Amtszimmer aufweist. Umso mehr, als sich das Kanzleramt nach der unglücklichen Künstler-Nachnominierung vor weiterer übereilter Betriebsamkeit hüten sollte.

Aus pädagogischen Gründen wäre es hingegen von Vorteil, wenn die Anmutung des Raumes signalisieren würde, dass darin etwas fehlt. Sozusagen als Denkmal eines eklatanten Mangels an Reflexion und Recherche, Kunstsinn und Verantwortung.