Unter dem Motto "Maria 2.0" rufen katholische Frauen vom 11. bis 18. Mai zu einem bundesweiten "Kirchenstreik" auf. Die Aktionswoche gegen eine männerdominierte Kirche findet an mindestens 50 Orten statt. Von Samstag bis Samstag sollen Frauen kein Gotteshaus betreten und keine ehrenamtlichen Dienste verrichten. (dpa)

Unter dem Motto Maria 2.0 wollen die gläubigen Frauen, die vielfach ehrenamtlich tätig sind, damit gegen Machtstrukturen in der Kirche und die von ihnen kritisierte Vertuschung von sexuellem Missbrauch durch Amtsträger protestieren. In einer Online-Petition an Papst Franziskus fordern die Frauen Zugang zu allen Ämtern der Kirche und die Aufhebung der Pflicht zur Ehelosigkeit für katholische Priester (Zölibat).

Mit diesen Themen beschäftigt sich am kommenden Freitag und Samstag auch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) in Mainz. "Das Anliegen der Priesterweihe von Frauen und von Frauen in Leitungsämtern teilen wir", sagte ein Sprecher des ZdK zu der angekündigten Aktion. Das ZdK ist der Zusammenschluss von Vertretern der Diözesanräte, katholischer Verbände und Laienorganisationen.

Während des Streiks wollen die Frauen keine Kirchen betreten, ehrenamtlichen Ämter nicht ausüben und Gottesdienste ohne Priester im Freien feiern. Entstanden ist die bundesweite Bewegung in der Heilig-Kreuz-Gemeinde in Münster.

Die großen katholischen Frauenverbände KDFB (Katholischer Deutscher Frauenbund) und kfd (Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands) bezeichneten den Kirchenstreik im Vorfeld als wichtiges Signal und appellierten an die Deutsche Bischofskonferenz, das nicht länger zu ignorieren. (dpa)