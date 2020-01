Markus Söder, CSU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, gibt zum Auftakt der Winterklausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag im Kloster Seeon ein Statement ab. (Matthias Balk/DPA)

Die traditionelle Klausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag ist immer auch eine Machtdemonstration. Mit ihren Eigenbrötelei laufen die Christsozialen dann zur Höchstform auf. So auch diesmal. Parteichef Markus Söder fordert für die Groko eine personelle Frischzellenkur, deutet als Wackelkandidaten Peter Altmaier und Anja Karliczek an – beide CDU.

Der Vorstoß ist auch ein Warnschuss an die eigene Ministerriege in Berlin. Innenminister Horst Seehofer hat sich mit seinem Schlingerkurs in der Migrationspolitik in der Partei keine Freunde gemacht, Verkehrsminister Andreas Scheuer steckt mittendrin im Maut-Schlamassel, Entwicklungsminister Gerd Müller ist weitgehend abgetaucht. Laut einer aktuellen Umfrage ist die Mehrheit der bayerischen Wähler mit allen drei Ministern unzufrieden. Das ist für CSU-Verhältnisse eine echte Watschn.

Mehr zum Thema Analyse Kramp-Karrenbauer und Söder gegen Merkel? Mit seinem Vorstoß für eine Kabinettsumbildung hat Markus Söder Freund und Feind überrascht. Von ... mehr »

Angela Merkel mag keine Personalrochaden, das weiß Söder. Dass aber CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in Seeon Sympathien für die Idee erkennen ließ, zeigt, wie die beiden über Bande spielen. Ein Zustand, der mit näher rückender K-Frage nicht von Dauer sein wird. Doch so profiliert sich Söder in eigener Sache.