Das Internet ist eine schnelllebige Welt. Empörungen wie Jubel dauern hier häufig nur ein paar Tage und werden dann vergessen. Besonders bemerkenswert ist deshalb, wenn es einmal anders läuft – so wie bei #MeToo. Seit nun einem Jahr verwenden viele tausend Menschen den Hashtag auf Twitter, Facebook und anderen sozialen Online-Netzwerken. Beschrieb #MeToo zunächst nur Fälle von sexueller Gewalt oder Belästigung, wurden bald auch Erfahrungen mit Sexismus darunter geteilt. Schnell wurde allerdings auch deutlich: Betroffen sind vor allem Frauen.

Bis heute wird der Hashtag verwendet, längst ist daraus eine Bewegung geworden. Laut einer Umfrage wurde die Debatte von der deutschen Bevölkerung sogar mehrheitlich befürwortet. Viele Menschen zeigten sich geschockt angesichts der Fülle und Natur der Erfahrungen, die andere Menschen teilten und öffentlich machten.

Mit dem Hashtag kamen schließlich auch die Erkenntnisse: Sexismus ist immer noch alltäglich und auch sexuelle Gewalt gegen Frauen ist kein Phänomen aus der Ecke „bedauerlicher Einzelfall“. Und: Die Gesellschaft hat ein Problem. #MeToo hat mit beachtlicher Durchschlagskraft deutlich gemacht, dass Frauen immer noch eine untergeordnete Rolle spielen – nicht immer und überall, aber noch viel zu häufig. Wenn Gewalt an Frauen eine Lawine ist, sind sexistische Äußerungen die vielen kleine Erdbeben, die sie erst auslösen.

Weiter denken

#MeToo hat diese Problematik in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit gerückt. Jetzt muss es darum gehen, weiter zu denken. Damit verbunden ist auch die wichtige, wie heikle Frage: Wie gehen wir mit mutmaßlichen Opfern von sexueller Gewalt um? US-Präsident Donald Trump machte sich jüngst öffentlich über die Psychologie-Professorin Christine Blasey Ford lustig, die als eine von drei Frauen gegen Trumps Kandidaten für den Supreme Court, Brett Kavanaugh, wegen versuchter Vergewaltigung ausgesagt hatte. Kavanaugh wiederum lamentierte, dass es Männern nicht mehr möglich sei Bier zu trinken, ohne gleich als Sexualstraftäter zu gelten.

Natürlich ist das Quatsch, dennoch zeigt dieser Fall wieder einmal das große Konfliktpotenzial des Themas. Viele Männer sind verunsichert und befürchten, sie könnten selbst (zu Unrecht) beschuldigt werden. Auch das ist etwas, über das wir reden müssen. Die Lösung dafür kann aber nicht sein, mutmaßliche Opfer zu verhöhnen, wie es Donald Trump getan hat. Und auch nicht, eine verbohrte Abwehrhaltung einzunehmen, bloß, weil die Anklägerin eine Frau ist und der Beklagte ein Mann. In dieser Debatte gibt es keine Teams, schon gar nicht welche, die nach Geschlecht sortiert sind.

Wie in allen rechtlichen Fragen entscheiden am Ende die Gerichte aufgrund der Beweislage, ob jemand schuldig genannt werden kann. Es bleibt keine andere Möglichkeit, als darauf zu vertrauen. In der Zwischenzeit müssen wir aber vor allem für Opfer von sexueller Gewalt ein Umfeld schaffen, in dem sie keine Angst vor gesellschaftlicher Repression haben müssen. Denn nicht vergessen werden darf, dass die Mischung aus Sex und Gewalt für Opfer besonders erniedrigend ist. Schlimmer als die physischen Wunden sind in der Regel die psychischen. Nicht alle Opfer finden daher die Kraft, Täter sofort anzuzeigen. Das ist nichts, was gegen sie verwendet werden darf.

Eines der wichtigsten Dinge, die wir aus #MeToo lernen können, ist, dass die Lebenswirklichkeit für Frauen und Männer immer noch sehr unterschiedlich ist. So gibt es Situationen, die Frauen als kritisch wahrnehmen – Männer aber nicht. Beispielsweise, wenn eine Frau allein im Dunkeln unterwegs ist und ein Mann dicht hinter ihr geht. Frauen müssen nun lernen mit Nachdruck klar zu machen, wann und warum sie sich unwohl fühlen. Männer müssen empathischer werden und lernen, auf ihr Gegenüber einzugehen.

Zumal nicht in jeder Situation ein Einspruch weiterhilft. Es wäre schon viel geschafft, wenn jeder die eigenen Verhaltensweisen ab und zu hinterfragt – auch die scheinbar alltäglichen. Zukünftig wird es aber auch darum gehen, Gewalt präventiv entgegenzuwirken. Spätestens hier kommen Frauenquoten und andere Distributions-Maßnahmen an ihre Grenzen. Schon in der Schule sollten Kinder sich deshalb mit der Thematik auseinandersetzen.

#MeToo hat einen gesellschaftlichen Wandel in Gang gesetzt. Jetzt braucht es gesellschaftlichen Aktivismus, um ihn voranzutreiben. Wünschenswert wäre es.