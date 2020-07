Eine Baustelle in Hollywood. Infolge der Corona-Krise ist die US-Wirtschaft in einem noch nie da gewesenen Ausmaß eingebrochen. Die Pandemie hat US-Präsident Donald Trump seines wichtigsten Arguments für die Wiederwahl beraubt: eine boomende Wirtschaft. (Chiu/DPA)

Das Timing des Tweets verriet die Absicht. Etwa zeitgleich mit der Bekanntgabe der Wirtschaftsdaten für das zweite Quartal dachte Donald Trump laut darüber nach, die Präsidentschaftswahl am 3. November zu verlegen. Während drei frühere Präsidenten auf der Beerdigung der Bürgerrechts-Ikone John Lewis sprachen, der sein Leben lang für faire Wahlen in den USA gestritten hatte, tat Trump so, als gäbe es keine Verfassung. Die Gegenwehr kam schnell, entschieden und erstmals auch aus den eigenen Reihen. Mit einer Stimme wiesen Senatsführer Mitch McConnell und der Fraktionschef im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, sowie eine ganze Phalanx führender Republikaner eine Verschiebung der Wahlen zurück.

In der Verfassung sind das Wahldatum und auch das Ende der Amtszeit festgeschrieben. „Der Präsident hat keine Macht, das Datum zu ändern“, erklärte der Staatsrechtler Richard Hasen von der University of California in Irvine. Mit dem Aufreger hatte der Präsident kurzfristig davon abgelenkt, dass die USA am Donnerstag auch die Schallmauer an 150 000 Covid-19-Toten durchbrachen. Dass er sich darüber hinaus mit dem Vorstoß geholfen hat, bezweifelten Analysten. Am Freitag schließlich machte Trump einen Rückzieher.

Michael Strain versuchte, sich einen Reim auf die Politik des Präsidenten zu machen. Die Zahlen stimmen den Ökonom am konservativen American Enterprise Institute sorgenvoll: Rekordeinbruch der US-Wirtschaft um 9,5 Prozent im zweiten Quartal, der auf das Jahr hochgerechnet einen Verlust der Wirtschaftskraft um fast ein Drittel bedeutet. Eine Arbeitslosenquote von 11,1 Prozent mit 19 Wochen in Folge, in denen jeweils mehr als eine Million Amerikaner erstmals Arbeitslosengeld beantragten. Und ein Rückgang beim Konsum, der von einem massiven Vertrauensverlust begleitet wird. „Er versteht nicht, wie schlecht es um die Wirtschaft steht und wie schwierig die Lage für Arbeiter und Familien geworden ist“, sagte Strain, der sich fragt, ob Trump überhaupt den Willen hat, vor den Wahlen im November noch etwas zu tun, um sich und seiner Partei zu helfen.

Streit über Hilfspaket

Danach gefragt, ob er sich Sorgen um die Erholung der Wirtschaft mache, erklärte der Präsident vor ein paar Tagen in North Carolina: „Keinesfalls. Ich denke, die Erholung war sehr stark. Wir haben bei den Jobs Rekorde gesehen.“ Das war im Mai und Anfang Juni, als Trump allen Fakten zum Trotz auf eine Öffnung der Wirtschaft und Lockerung der Schutzmaßnahmen in der Pandemie gedrängt hatte. Anfang Juni schwärmte er von einer V-förmigen Erholung der Konjunktur, die nach einem steilen Absturz im Frühjahr genauso zurückkomme. „Eine Raketen-Erholung“, wie er sagte. Es kam, wie es nach den Warnungen seiner eigenen Gesundheitsexperten, darunter der Virologe Anthony Fauci, kommen musste. Ausgerechnet von Trump-Freunden regierte Staaten wie Texas und Florida, die so taten, als sei Covid-19 kein Problem mehr, erleben nun Rekordzahlen an Neuinfektionen und Toten. Im Juli verzeichneten 35 der 50 Bundesstaaten die höchste Zahl an Neuerkrankungen seit Beginn der Pandemie.

Am Freitag erhielten die Arbeitslosen ihre letzte wöchentliche Covid-19-Hilfe in Höhe von 600 US-Dollar. Den kleinen und mittelständischen Unternehmen gehen im August die nicht rückzahlbaren Überbrückungskredite aus, die ihnen der Kongress in der Pandemie gewährt hat. Ein neues Hilfspaket steckt im Kongress fest, weil sich schon die Republikaner untereinander nicht auf dessen Details verständigen können. Ganz zu schweigen von dem Streit über Ausgaben zwischen rund einer Billion und drei Billionen Dollar, mit denen die Demokraten der Wirtschaft helfen wollen. Dem US-Kongress bleiben noch zwei Wochen, um vor der Sommerpause einen Kompromiss zu finden.

Nach Ansicht von Analysten dürfte dies die letzte Chance Trumps sein, vor den Wahlen noch etwas zu tun, das ihm im November helfen kann. Doch der Präsident hält an seinem Glauben fest, das Virus werde bald verschwinden, und der Einbruch der Konjunktur sei nicht mehr als ein vorübergehender Ausschlag. „Basierend auf dem, was wir sehen“, sagte Trump am Donnerstag vor Reportern im Weißen Haus, „wird es bald vorüber sein.“

Ex-Präsident Barack Obama rief mit Nachdruck zur Stimmabgabe auf. „Wenige Wahlen waren in vielerlei Hinsicht so wichtig wie diese“, betonte Obama am Donnerstag bei dem Trauergottesdienst für den einstigen Bürgerrechtler und demokratischen Kongressabgeordneten John Lewis. Obama kritisierte seinen Nachfolger scharf, ohne ihn beim Namen zu nennen: „Die an der Macht tun ihr Äußerstes, um die Menschen vom Wählen abzuhalten.“ Demokrat Obama verurteilte Bemühungen der Republikaner, viele Menschen – und insbesondere die Angehörigen von Minderheiten – an der Stimmabgabe zu hindern. Die Versuche, die Wahlbeteiligung mit der Schließung von Wahllokalen und anderen Tricks zu drücken, seien schändlich, sagte er.