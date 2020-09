Teilt gegen Boris Johnson aus: Ex-Premierministerin Theresa May. (Andy Buchanan/dap)

London. Boris Johnson mag das Amt in der Downing Street von seiner Vorgängerin Theresa May mit dem Versprechen übernommen haben, ein völlig anderer Premierminister sein zu wollen. Doch einen Teil ihres Vermächtnisses kann der britische Regierungschef nicht abschütteln. Auch jetzt drohen Abgeordnete aus den eigenen konservativen Reihen wieder, wegen des Dauerthemas Brexit zu rebellieren. Es ist eine verdrehte Welt in Westminster: Ausgerechnet die Ex-Premierministerin Theresa May soll die Meuterei anführen.

Diese Woche attackierte May während einer Debatte im Unterhaus scharf den umstrittenen Gesetzentwurf zur Gestaltung des britischen Binnenmarkts, mit dem Johnson Teile des bereits ratifizierten Austrittsabkommens mit der EU ändern will. Sollte die Regierung den Plan umsetzen, würde sie, so gab ein Minister sogar zu, internationales Recht brechen – und den Streit mit Brüssel bewusst eskalieren lassen. Die Regierung setze „die Integrität des Vereinigten Königreichs“ aufs Spiel, ohne die Konsequenzen für das Ansehen des Landes in der Welt im Blick zu behalten, schimpfte May und warf Johnson „Rücksichtslosigkeit und Unverantwortlichkeit“ vor. Durch den Schritt würde „unsagbarer Schaden für den Ruf Großbritanniens“ entstehen.

Es ist ungewöhnlich, dass die erst vor gut einem Jahr zurückgetretene Premierministerin nicht ihre eigene Regierung unterstützen will. Es ist noch ungewöhnlicher, dass sich ausgerechnet die kühle May, die weiterhin als Abgeordnete im Parlament sitzt, so deutlich äußert und verbal ihren Nachfolger angreift. „Wenn die möglichen Konsequenzen des Austrittsabkommens so schlimm sind, warum hat es die Regierung unterzeichnet?“, fragte sie.

Tatsächlich sehen etliche Kollegen im Kreis der Tories in May die perfekte Rebellionschefin. Nicht nur, dass sie als Ex-Premierministerin keine Karriere-Ambitionen in der Politik mehr verfolgt und deshalb so etwas wie Narrenfreiheit genießt. Ihre Stimme zählt auch noch immer unter zahlreichen Konservativen, weil sie den Frieden in Nordirland „sehr ernst nehme“, wie es hieß.

Erweist sich die Taktik der britischen Regierung, mit der sie Brüssel angeblich zu Konzessionen bringen wollte, als Bumerang? Noch immer heißt es hinter den Kulissen, dass Johnson nicht nur einen Deal favorisiert, sondern angesichts der Coronavirus-Krise auch zwingend einen Erfolg bei den Verhandlungen über einen künftigen Handelsvertrag mit der EU braucht. Nächste Woche stimmt das Unterhaus endgültig über das umstrittene Binnenmarktgesetz ab, danach befasst sich das Oberhaus damit.