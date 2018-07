Er stieg um 14.30 Uhr in die auf dem VIP-Flughafen im Ort Elefsina westlich von Athen startbereite Regierungsmaschine, um an diesem brütend heißen 23. Juli mit Sturmböen nach Mostar in Bosnien zu reisen, genau 776 Kilometer Luftlinie von Athen entfernt. Zu diesem Zeitpunkt wütete bereits seit zweieinhalb Stunden der erste Waldbrand im Ort Kinetta westlich von Athen. Griechenlands Premier Alexis Tsipras vom Bündnis der Radikalen Linken (Syriza) brach ungeachtet der seinen Lauf nehmenden Feuerkatastrophe im Großraum Athen pünktlich auf, um dort geehrt zu werden. Der Anlass: die am 17. Juni getroffene Einigung im Namensstreit zwischen Griechenland und Mazedonien.

Tsipras’ Ehrung in Mostar sollte vom Athener Staatssender ERT, der zu einem Propagandakanal der Regierung verkommen ist, mit viel Tamtam gewürdigt werden. Mehr noch: Der Auftritt in Mostar sollte eine Fiesta werden. Politisch. Medial. In der Hauptrolle: Alexis Tsipras. Doch Tsipras hatte Pech: Kurz nach seinem planmäßigen Eintreffen in Mostar um 16 Uhr griechischer Zeit brach unweit vom beliebten Ferienort Mati, diesmal östlich von Athen gelegen, ein zweiter Waldbrand aus. Dieser Brand war noch größer als in Kinetta. Und ungleich verheerender.

Mati verschwand im Feuermeer, Hunderte flohen vor den Flammen, und viele entkamen ihnen doch nicht. Bis dato sind 92 Tote gezählt, darunter viele Kinder und Frauen – Tendenz steigend.

Wie nach und nach in Athen bekannt wird, bargen an jenem tragischen 23. Juli bereits um 20 Uhr Kampfschwimmer die ersten Toten im Meer von Mati. Die Ertrunkenen waren vor dem Feuer geflohen. Erst eine Stunde später brach Tsipras seine Visite in Bosnien ab, um nach Athen zurückzukehren. Tsipras sprach aber nicht von Toten.

Um 23.20 Uhr bestellte eine Behörde des Athener Gesundheitsministeriums 40 Leichensäcke für die Toten von Mati. Kurz vor Mitternacht, immer noch an jenem Montag, zog Tsipras, unterdessen wieder aus Mostar zurück, eine unsägliche Show vor laufender Kamera in Athens Feuerwehrzentrale ab: In Anwesenheit mehrerer Minister ließ er sich von den Chefs der Polizei sowie Feuerwehr über den Stand der Dinge in Sachen Waldbrände in Kenntnis setzen.

Dabei fiel aber erneut kein einziges Wort über Tote, mögliche Tote oder Verletzte, weder in Mati noch anderswo.

Tsipras fragte auch nicht danach. Was er aber fragte: „Wann fliegen die Löschflugzeuge wieder?“ Ein Führungsoffizier antwortete, was jedes Kind in Griechenland weiß: „Mit dem ersten Tageslicht, Herr Premierminister.“

Der Eindruck, Tsipras und Co. seien in der dramatischen Nacht offensichtlich mehr darum bemüht gewesen, unverzüglich eine mediale Inszenierung in Athen zu veranstalten, hat die ohnehin in einen kollektiven Schockzustand versetzten Griechen auf die Palme gebracht. Wie vor allem das zweite Feuer in Mati ausbrach, spielt innenpolitisch in Athen keine Rolle mehr. Für Tsipras ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen.

Ein erneuter Wahlsieg von Tsipras bei den nächsten Parlamentswahlen, die turnusgemäß im September 2019 stattzufinden haben, war schon vor der Katastrophe in Mati in weite Ferne gerückt. Die konservative Oppositionspartei Nea Dimokratia (ND) lag mehr als zehn Prozentpunkte vor Tsipras’ Syriza. Die ND lehnt die Einigung in der Mazedonien-Frage mit Skopje – so wie eine überwältigende Mehrheit der Griechen – strikt ab. Das verschaffte ihr zuletzt innenpolitisch weitere Pluspunkte.

Mit der geplanten Party in Mostar sowie den ursprünglich geplanten Feierlichkeiten wegen des Auslaufens der milliardenschweren Griechenland-Kreditprogramme am 20. August wollte Tsipras mit Rückenwind aus Brüssel, Berlin und Washington das Blatt noch einmal wenden. Stattdessen manövrierte sich das Kommunikationstalent Tsipras in die politische Sackgasse. Die Stimmung nach dem Inferno in Mati ist die: Das griechische Volk wartet nur darauf, seinen Premierminister in einem Urnengang eine herbe Niederlage zu verpassen. Alexis Tsipras und seine Syriza sind in den Augen der Griechen erledigt. Politisch. Psychisch. Mental. Unumkehrbar.

Bliebe nur die Frage, ob Athens Parlament in der aktuellen Zusammensetzung über die Einigung mit Skopje abstimmen wird. Das umstrittene 20-seitige Dokument soll Athens Parlament im Januar ratifizieren. Tsipras will zumindest bis dahin politisch überleben. Mit jedem neuen Toten in Mati wird das unwahrscheinlicher.