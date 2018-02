Die 17-jährige Deutsche Linda W. wurde offenbar im Irak v (dpa)

Wie NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung berichten, wurde Linda W. aus Pulsnitz im Irak zu sechs Jahren Haft verurteilt. Die Medien berufen sich dabei auf Informationen aus Justizkreisen in Bagdad.

Fünf Jahre Haft bekam die 17-Jährige demnach wegen ihrer Mitgliedschaft in der Terrororganisation Daesch, und ein weiteres Jahr wegen der illegalen Einreise in den Irak. Das Verfahren fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor einem Jugendgericht in Bagdad statt.

Die Informationen seien von deutscher Seite noch nicht bestätigt worden, heißt es. Vertreter der deutschen Botschaft sollen jedoch beim Prozess anwesend gewesen sein.

Linda W. statt aus der Kleinstadt Pulsnitz in Sachsen. Sie konvertierte zum Islam und reiste in den Irak, wo sie einen Kämpfer der Terrororganisation Daesch heiratete. Sie wurde 2017 in der Nähe der Stadt Mossul verhaftet. In einem Interview sagte sie anschließend, sie bereue ihre Entscheidung, sich dem Daesch anzuschließen, und wolle zurück nach Deutschland. (ech)