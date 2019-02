Einer Studie zufolge wird in deutschen Schutzgebieten 40 Prozent mehr gefischt als außerhalb der geschützten Bereiche. (Ingo Wagner/dpa)

Die Meeresschutzgebiete in Nord- und Ostsee sind bislang offenbar weitgehend wirkungslos. Vor allem durch Fischerei mit Grundschleppnetzen "erreichen die Lebensräume des Meeresbodens und die Meeresfische insgesamt nicht den guten Umweltzustand", bestätigte das Bundesumweltministerium auf Anfrage der Grünen-Abgeordneten Steffi Lemke. Zuvor hatte das ARD-Hauptstadtstudio berichtet. Das Ministerium bestätigte Ergebnisse einer Studie des Kieler Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung, der zufolge in geschützten Teilen von Nordsee und Nordostatlantik um 40 Prozent intensiver mit Schleppnetzen gefischt werde als außerhalb der Schutzzonen. Für die Nordseeschutzzonen werde derzeit ein Antrag mit den Nachbarstaaten abgestimmt, der dann der EU-Kommission vorgelegt werde und die Fischerei regulieren soll, hieß es vom Ministerium. Für die Ostseeschutzgebiete sei man noch nicht so weit. Schutzzonen sind in der Nordsee die "Doggerbank", "Borkum Riffgrund" und "Sylter Außenriff-Östliche Deutsche Bucht", in der Ostsee "Fehmarnbelt", "Kadetrinne" und "Pommersche Bucht-Rönnebank". (dpa)