Insbesondere in der Industrie könnte die Vier-Tage-Woche Arbeitsplätze sichern. (Jens Büttner /dpa)

Mit dem Slogan „Samstags gehört Vati mir“ warb der Deutsche Gewerkschaftsbund von 1956 an für die Einführung der Fünf-Tage-Woche. Dass jetzt, fast 65 Jahre später, wieder ernsthafte Debatten über neue Arbeitszeitmodelle geführt werden, erscheint gerade angesichts allgegenwärtiger Umbrüche in der Corona-Krise eigentlich ganz natürlich. Umso erstaunlicher ist es, mit welcher Heftigkeit diskussionswürdige Vorschläge teilweise niedergemacht werden.

Im Zentrum der Kritik steht Linken-Chefin Katja Kipping mit ihrem Vorschlag, die Corona-Krise als Anlass zu nehmen, eine Vier-Tage-Arbeitswoche zu etablieren. Dass das wegen der geltenden Tarifautonomie ohnehin nur ein Denkanstoß sein kann, stellte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kürzlich klar. Dennoch sieht auch er in der Vier-Tage-Woche Chancen für die deutsche Wirtschaft.

Gegen dieses Modell wettert zum Beispiel der Publizist Hugo Müller-Vogg in einem Gastbeitrag für „Focus Online“. Die polemischen Marxismus-Vorwürfe, die er gegen Kipping anführt, sind aus der Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen bekannt. Müller-Vogg zeigt, wie eine konstruktive Debatte über Arbeitszeitmodelle eben nicht aussehen sollte. „Weniger Arbeit als Mittel zu höherer Produktivität und größerer wirtschaftlicher Leistung – auf diese Idee muss man erst einmal kommen“, schreibt er.

Arbeitszeit stetig gesunken

Aus dem Arbeitgeberlager kommen ähnliche Argumente, wenn auch sachlicher formuliert. Man könne die Krise nur mit mehr Arbeit überwinden, heißt es seitens der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Tatsächlich ist der von Müller-Vogg angeführte, vermeintliche Widerspruch historisch nie einer gewesen. Von der 60-Stunden-Woche im Jahr 1900 ausgehend, ist die Arbeitszeit stetig gesunken, die Produktivität aber durch technische Fortschritte und besser ausgebildete Mitarbeiter gestiegen.

Die Allgemeingültigkeit von Kippings Aussage („Die Vier-Tage-Woche macht Beschäftigte glücklicher, gesünder und produktiver“) lässt sich mangels praktischer Erfahrungen zwar schwerlich beweisen. Aber auch das Argument vieler Arbeitgeber verfängt nicht. Weniger Arbeit bedeutet nicht zwangsläufig weniger Produktivität. Allenfalls für Arbeitsplätze in der industriellen Produktion mag das noch gelten. Deren Anteil sinkt aber erstens immer weiter; zweitens sind diese Stellen vornehmlich in Branchen angesiedelt, die aktuell weniger Produktionsbedarf haben – zum Beispiel in der Automobilindustrie. Genau deshalb schlägt auch IG-Metall-Chef Jörg Hofmann eine Vier-Tage-Woche vor, die zwar mit Gehaltseinbußen einhergehen, aber viele Arbeitsplätze sichern könnte.

Was in der Industrie eine Krisenlösung werden könnte, scheint in anderen Branchen als Normalzustand denkbar – auch ohne Gehaltseinbußen oder staatliche Zuzahlung. Microsoft zum Beispiel hat seinen japanischen Angestellten einen Monat lang freitags freigegeben. Die Produktivität sei dem Unternehmen zufolge um rund 40 Prozent gestiegen – wobei auch optimierte Arbeitsweisen eine Rolle gespielt haben dürften. Es geht ohnehin nicht darum, den fünften Arbeitstag zu streichen und an den vier anderen Tagen alte Arbeitsweisen unreflektiert fortzuführen. Wenn Firmen Geschäftsreisen durch Videokonferenzen ersetzen, spart das Zeit. Gleiches gilt, wenn Behörden, wie aktuell die Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven, ihre Abläufe digitalisieren und beschleunigen.

Solche Optimierungen prägen die Entwicklung der Arbeitswelt seit jeher, und werden auch zukünftig, sofern sie niemand künstlich blockiert, in einer verringerten Arbeitszeit münden. Die Vier-Tage-Woche ist deshalb kein Vorschlag aus dem Nichts, sondern letztlich eine Frage der Zeit. Sicherlich ist dieses Modell noch nicht für alle Unternehmen sinnvoll umsetzbar. Auf der anderen Seite dürfte der überwiegende Teil der Firmen diese Möglichkeit nie ernsthaft geprüft haben. Jetzt wäre eine gute Gelegenheit dazu. Viel mehr wird sich Linken-Chefin Kipping von ihrem Vorschlag vermutlich auch gar nicht erhofft haben.