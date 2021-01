Der wohl bekannteste Whistleblower: Edward Snowden, hier als Gast zugeschaltet bei einem Hackerkongress in Leipzig. (Sebastian Willnow /dpa)

Für viele Menschen sind sie Helden: Edward Snowden, der den Abhörskandal des US-Auslandsgeheimdienstes NSA aufgedeckte und seit sieben Jahren im russischen Exil lebt. Der Politaktivist Julian Assange, der Dokumente der US-Streitkräfte veröffentlichte, die Kriegsverbrechen im Irak und Afghanistan belegen. Voraussichtlich in der kommenden Woche entscheidet ein Gericht in London, ob er an die USA ausgeliefert wird. Oder der Russe Witali Stepanow, der sich 2014 absetzte und den größten Dopingskandal der Sportgeschichte auffliegen ließ.

Snowden, Assange und Stepanow sind weltweit bekannt, weil sie unter extrem gefährlichen Umständen Missstände aufgedeckt haben. Doch es gibt auch die vielen kleinen, namenlosen Helden: Der Lkw-Fahrer, der einen Gammelfleisch-Skandal öffentlich macht, der Pfleger, der Missstände in einem Seniorenheim aufgedeckt, die Apothekenhelferin, die einen Abrechnungsbetrug mit Krebsmedikamenten verhindert. Dazu gehört viel Mut. Denn Hinweisgeber werden oft mit Vorwürfen überschüttet, verklagt, gemobbt. Trotzdem gibt es in Deutschland keinen besonderen Schutz für sie.

Das soll sich ändern. Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat den Entwurf eines Whistleblower-Schutzgesetzes vorgelegt. Er fußt auf einer EU-Richtlinie aus dem Dezember 2019. Lambrecht will jedoch nicht nur Whistleblower schützen, die Verstöße gegen EU-Recht melden. Auch Hinweise auf Verstöße gegen deutsches Recht sollen unter das Gesetz fallen. Ein Kernstück des Entwurfs: Eine Beweislastumkehr soll Repressalien verhindern. Künftig muss der Arbeitgeber belegen, dass die nachteilige Behandlung eines Arbeitnehmers – etwa eine verweigerte Beförderung – nichts mit der Aufdeckung eines Missstandes zu tun hat.

Allerdings gibt es Widerstand im von Peter Altmaier (CDU) geführten Wirtschaftsministerium. Es hatte ursprünglich auf eine 1:1-Umsetzung der EU-Richtlinie gedrängt. Das würde zum Beispiel bedeuten: Die Aufdeckung von Verstößen gegen das deutsche Arbeitsrecht wäre nicht geschützt. Und dabei ist dieses Gesetz doch mehr als überfällig.