Aus Schweden komme ich zurück, wo die Wälder in einem ungekannten Ausmaß brennen. Zurück nach Brandenburg, wo nahe von meinem Wohnort Dutzende Hektar Wald in Flammen stehen. In Griechenland sind weit mehr als 80 Menschen gestorben, Karten zur Waldbrandgefahr zeigen halb Europa in Rot: höchste Gefahr. Die Trockenheit lässt Weizen, Gerste, Roggen verdorren, in Teilen Nord- und Ostdeutschlands rechnen Bauern sogar mit bis zu 70 Prozent Ernteeinbußen, Tiere werden vorzeitig geschlachtet, weil das Futter fehlt.

Waldbrände und trockene Sommer gab es immer schon, neu aber ist die Dimension. Die Hitzerekorde stehen, das sagen übergreifend renommierte Wissenschaftler, in deutlichem Zusammenhang mit der globalen Erwärmung durch zu hohen CO2-Ausstoß. Das zeigt: Die Vorboten der Klimakrise sind angekommen. Mitten in Europa. Nicht mehr abstrakt, nicht mehr irgendwann, sondern hier und konkret. Und wir sind dafür nicht genug gerüstet.

Spätestens jetzt muss klar sein: Klimaschutz ist ein hartes Thema, auch bei uns, eine der größten Herausforderungen dieser Zeit für Wohlstand und Sicherheit. Um dieser Krise zu begegnen, brauchen wir einen neuen Klimarealismus. Das heißt: Wir müssen den Klimaschutz jetzt konkret umsetzen und nicht mehr nur behaupten ‒ und wir müssen die Klimaanpassung verstärken.

Wir brauchen ein ambitioniertes Klimaschutzgesetz, einen CO2-Preis sowie den Abschied vom fossilen Verbrennungsmotor. Und vor allem die verordnete Abschaltung von alten Kohleblöcken. Die Akteure für diese Transformation, gerade auch die wirtschaftlichen, stehen in den Startlöchern. So forscht etwa ein großes deutsches energieintensives Unternehmen mit Sitz in Salzgitter daran, Stahl weitestgehend klimaneutral zu produzieren.

Klimarealismus heißt aber auch, dass wir uns verstärkt um die Klimaanpassung kümmern. Und Anpassung ist eben mehr als Deiche bauen. Die aktuellen Waldbrände machen die Lücken offenbar. Es gibt in ganz Deutschland nicht mal ein Löschflugzeug. Für den Fall großer Waldbrände braucht es bundesländerübergreifende Katastrophenpläne. Genauso wichtig ist Waldbrand-Prävention. Mit Blick auf die mittlerweile alle zehn Jahre hereinbrechenden Jahrhunderthochwasser müssen Auen entlang von Flüssen renaturiert und Hochwasserkonzepte für Städte entwickelt werden.

Das alles ist kein Hexenwerk, sondern machbar. Kreativität und Mut sind gefragt. Das ist der Aufruf zu einer Klimapolitik, die macht und nicht wartet, die die greifbaren Probleme ernst nimmt und angeht.

ist seit Januar neben Robert Habeck eine von zwei Bundesvorsitzenden der Grünen. Die gebürtige Hannoveranerin gehört seit 2013 dem Bundestag an.