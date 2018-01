Wirtschaftlich geht es Deutschland gut. Hier das Airbuswerk in Hamburg (dpa)

Mehr Umsatz, mehr Gewinn: Politisch in der Krise, geht es Deutschland wirtschaftlich richtig gut. Und die Unternehmen setzen darauf, dass der Boom auch das achte Aufschwungjahr in Folge überdauern wird. Die Weltkonjunktur dürfte erneut für hohe Exporte sorgen, der Euro-Raum hat seine Krise überwunden, in Europa wächst die Wirtschaft so stark wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr, und eine weiter steigende Zahl von Arbeitsplätzen plus steigende Renten in Deutschland regen den Konsum an.

Gut, nicht jeder hat vom Boom profitiert, die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander, es gibt kriselnde Branchen und unsichere Arbeitsverhältnisse. Auch zu hohe Mieten. All das fördert Abstiegsängste, auch wenn sie zum Teil arg übertrieben sind. Aber ihnen zu begegnen wäre nun die Aufgabe einer neuen Bundesregierung.

Mit einer Reformpolitik, die mehr Einkommensgerechtigkeit schafft, für Korrekturen im Arbeitsrecht sorgt und mit einem Pakt für bezahlbares Wohnen die explodierenden Bau- und Mietkosten stoppt. Nur ist eine solche Regierung noch nicht wirklich in Sicht, wissen wir nicht einmal, ob die Parteien verantwortungsvoll mit dem Wählervotum vom 24. September umgehen, also eine stabile Regierungsmehrheit zustande bringen werden.

Natürlich gibt es auch Ökonomen, die vor einem trügerischen Charme des Booms warnen: vor einer Überhitzung der Konjunktur die einen, weil die deutsche Wirtschaft sich in einer Überauslastung befinde, sodass die Unternehmen bei weiter steigenden Auftragszahlen mit der Produktion nicht mehr nachkämen.

Der Mut, etwas zu wagen ist abhandengekommen

Gerade auch durch einen wachsenden Mangel an Arbeitskräften. Andere Wirtschaftsforscher warnen wiederum vor einem sich abzeichnenden Abschwung allein schon deswegen, weil die Aufschwungphase schon so lange andauert. Zudem gelten US-Präsident Donald Trump und der Brexit als wirtschaftliche Risiken. Offen sei nur die Frage, wann die Konjunktur kippt. Darauf aber ist Deutschland nicht wirklich vorbereitet.

Gute Zeiten, das lehrt die Erfahrung, sind keine Zeiten für Reformen. Und so wurden die Boom-Jahre nicht zur Vorsorge für schlechtere Zeiten genutzt. Die letzte große Reform der Sozialsysteme und des Arbeitsmarktes, die Agenda 2010, mit der Rot-Grün unter dem SPD-Kanzler Gerhard Schröder die wirtschaftliche Negativspirale Deutschlands erfolgreich durchbrach, stammt aus dem Jahr 2003. Darauf hat sich die Politik ausgeruht. Der Mut, etwas zu wagen ist – auch aus Angst vor den Wählern – abhandengekommen.

Geredet wird über vieles: über Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, in Schulen und Universitäten, in die Digitalisierung. Passiert ist aber ziemlich wenig, nicht zuletzt auch wegen des Dogmas der schwarzen Null in der Haushaltspolitik. Im Land des langsamen Internets, der vielen Funklöcher und maroden Brücken fehlt zudem immer noch der Mut zu einer umfassenden Steuerreform, einer Weiterentwicklung der Sozialsysteme oder einem modernen Einwanderungsgesetz zur Behebung des Fachkräftemangels.