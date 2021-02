Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, r,) und Michael Müller (SPD, l.), Regierender Bürgermeister von Berlin, sprechen beim Impfgipfel im Bundeskanzleramt mit Sierk Pötting (Monitor), Finanzvorstand von Biontech, der per Video dazugeschaltet ist. (Steffen Kugler / dpa)

Hersteller und Politik drücken bei der umfangreichsten Impfaktion der Republik aufs Tempo. Denn so groß die Hoffnungen beim Start der Impfkampagne am zweiten Weihnachtstag auch waren, so viel Ärger hat sich seither angestaut. Unsichere Liefertermine für den knappen Impfstoff, dauerbesetzte Termin-Hotlines und leer stehende Impfzentren sorgten für Zoff. Nach dem Impfgipfel vom Montag wollen Bund, Länder und Hersteller wieder stärker an einem Strang ziehen.

Die SPD versuchte zuletzt immer hartnäckiger, Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vor sich herzutreiben. Mitten in der Jahrhundertpandemie und acht Monate vor der nächsten Bundestagswahl lieferte sich die Koalition ein Schwarzer-Peter-Spiel. Der Hauptvorwurf: Die jeweils andere Seite setze das Vertrauen der Bevölkerung ins Impfen aufs Spiel. Bei der Videokonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) galt es deshalb, die Wogen zu glätten – und Chancen für mehr Impfungen ausloten.

Mehr zum Thema Kommentar über den Impfgipfel Unrealistisch Drei Hersteller dürfen bereits Impfstoffe auf den Markt bringen, doch die Pharmafirmen kommen mit der Produktion nicht wie erhofft nach. Kein Grund, ihnen dafür die ... mehr »

Der Impfstoff-Nachschub

Dabei kommt es im Grunde weder plötzlich noch überraschend, dass Impfstoff jetzt rar ist. „Wir müssen durch den Winter durchkommen, ohne darauf setzen zu können, dass wir in großem Maße schon Impfstoff zur Verfügung haben“, hatte Merkel bereits Anfang Dezember vorgewarnt. Doch nun sollte nach Ansicht vieler Länder ein konkreter Impfplan her: Um besser nachvollziehen zu können, welche Lieferungen wann geplant sind.

Doch Spahns Ministerium bremste allzu forsche Forderungen schriftlich aus: „Obwohl das Bundesgesundheitsministerium eine längerfristige Planbarkeit regelmäßig anmahnt, sehen sich die Hersteller nicht in der Lage, diese aktuell zu gewährleisten“. Denn die Firmen lieferten einfach direkt nach Produktion, Qualitätsprüfung und Chargenfreigabe. So gingen bisher über 3,5 Millionen Dosen an die Länder. 2,2 Millionen Dosen wurden gespritzt. Einige Länder lagern den Impfstoff erst ein, um ihn für die notwendige zweite Spritze sicher zu haben, andere verabreichen im Vertrauen auf Lieferungen gleich alles.

Die Rolle der Hersteller

Hoffnung auf mehr Impfstoff gab es bisher wegen eines zusätzlichen, vor dem Start befindlichen Biontech-Werks in Marburg. Auch gibt es Kooperationen zwischen den Pharmaunternehmen. So will etwa der französische Pharmakonzern Sanofi ab Sommer mehr als 125 Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffs für die EU liefern. Doch zuletzt häuften sich die schlechten Nachrichten: Biontech und sein US-Partner Pfizer kündigte vorübergehend schmalere Lieferungen wegen Werksumbauten an.

Astrazeneca empörte die EU-Kommission, weil der britisch-schwedische Konzern zunächst nur 31 statt 80 Millionen Dosen Impfstoff an die EU-Staaten liefern wollte. Am Sonntag sagte Astrazeneca aber nun doch 40 Millionen Dosen im ersten Quartal zu.

Es folgte eine Mitteilung aus Mainz: Biontech kann im zweiten Quartal möglicherweise bis zu 75 Millionen zusätzliche Dosen ausliefern.

Mehr zum Thema Bündnis startet Social-Media-Kampagne Warum sich Bremer impfen lassen Ein Bündnis von Bremer Privatpersonen startet eine Kampagne in den sozialen Netzwerken: Sie erklären in kurzen Statements, warum sie sich gegen Corona impfen lassen ... mehr »

Der Impf-Zeitplan

Bis Mitte Februar sollen alle Pflegeheimbewohner ein Impfangebot erhalten, bis Ende März alle Über-80-Jährigen - bis Ende des Sommers dann alle. So hatte es bisher bereits geheißen. Nun teilt das Bundesgesundheitsministerium den Länder noch einmal schriftlich mit, auf Basis von Annahmen sei ein Impfangebot an alle impfwilligen Erwachsenen „im Sommer/3. Quartal“ möglich.

96,7 Millionen Impfdosen sollen vom Start der Impfkampagne bis zum Ende des ersten Halbjahres geliefert werden - nach einer von Spahns Beamten auf Basis der Herstellerangaben vorgenommenen Schätzung. Im dritten Quartal sollen 126,6 Millionen Dosen folgen - und im vierten 100,2 Millionen Dosen. Den Großteil sollen bis zum Ende des Sommers Biontech/Pfizer liefern. Weitere Bestellungen nimmt Spahn in den Blick - wegen wahrscheinlich extra nötiger Impfungen gegen Virus-Mutationen. Offen ist zudem, ob auch bei Covid-19 eine Verstärker-Impfung nach einigen Jahren fällig wird.

Die Impf-Organisation

Die Impfungen vor Ort laufen in der Regie der Länder. Bereitstehen sollen insgesamt mehr als 400 regionale Impfzentren - Hochbetrieb herrscht längst noch nicht. Terminbuchungen werden erst nach und nach angeboten. Bei Impfwilligen gibt es oft Frust, weil viele bei Telefon-Hotlines nicht durchkommen. Regelmäßig hört man Hinweise wie „Aktuell kein Impfstoff mehr verfügbar - derzeit keine weiteren Impftermine buchbar“. Pragmatisch zeigt sich das Saarland - mit gemeinsamen Termin für mehrere Impfwillige. Ginge es nach Grünen-Chef Robert Habeck, würde die Terminvergabe umgedreht: Der Staat sollte den Menschen Termine anbieten - Betroffene müssten sie dann nur noch wahrnehmen.

Mehr zum Thema Ergebnisse des Bund-Länder-„Impfgipfels“ Merkel: Impfangebot für alle Bürger bis Ende des Sommers Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Montag im Anschluss an den „Impfgipfel“ ihre Prognose bekräftigt, dass jedem Bürger in Deutschland bis Ende des Sommers ein ... mehr »

Der internationale Vergleich

In Israel, Großbritannien und den USA wurden bisher mehr Menschen pro Einwohner geimpft als in Deutschland. In den EU-Staaten gibt es weniger große Unterschiede. Weltweit sind die Impfungen ungleich verteilt. Laut Weltgesundheitsorganisation WHO wurden bisher rund drei Viertel der Dosen in nur zehn Ländern gespritzt. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus mahnt, es sei nicht richtig, wenn jüngere Erwachsene in reichen Ländern noch vor den Älteren und dem Gesundheitspersonal in den armen Ländern geimpft würden. Experten warnen auch vor Rückschlägen in der Pandemie durch Impfnationalismus: Gegen die Impfstoffe resistente Virusmutationen könnten vor allem in den Ländern entstehen, wo wenig geimpft wird.

Zur Sache

Bovenschulte: Wichtig ist Verlässlichkeit

Bis zum 21. September soll allen Bremerinnen und Bremern ein Angebot für die Impfung gemacht werden, einschließlich der zweiten Dosis. Bürgermeister Andreas Bovenschulte gab sich am Montag nach dem Impfgipfel überzeugt davon, diesem Ziel einen Schritt näher gekommen zu sein. „Das Ziel konkretisiert sich immer mehr. Wir müssen das unbedingt erreichen“, sagte er dem WESER-KURIER. Laut Bovenschulte arbeiten Bund und Hersteller an der detaillierten Planung für die Lieferungen in den kommenden Monaten. Zuletzt hatte, wie berichtet, Moderna seine Lieferzusagen revidieren müssen. „Auch der Bund kann nicht in die Zukunft gucken und weiß nicht, ob die Hersteller die Planungen einhalten.“ Bovenschulte erläuterte, es sehe zwar danach aus, dass im zweiten und im dritten Quartal ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehe. Wichtig sei aber, dass die Impfdosen verlässlich zum verabredeten Zeitpunkt kämen. Darauf müssten die Länder ihre Kapazitäten ausrichten.

Für neue Unsicherheit sorgt das Auftreten der Virus-Mutation. Dazu Bovenschulte: „Es ist nicht ausgeschlossen, dass es Mutationen gibt, die noch andere Eigenschaften haben. Die Aussagen der Hersteller sind, dass der Impfstoff gegen die jetzigen Mutationen eine gute Wirkung zeigt.“ Generell sieht der Bürgermeister die Arbeit mit den Impfstoff-Herstellern eher als „weitreichendes Miteinander“ denn als Konflikt. „Natürlich gibt es unterschiedliche Interessenlagen, aber wir sind heute ganz gut zusammengekommen.“