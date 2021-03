Ein eigenes Haus – hier ein Baugebiet in Achim – gehört immer noch zu den Statussymbolen überhaupt. (Björn Hake)

Der „Spiegel“ hat ein corona­freies Thema für den ­Bundestagswahlkampf ­aus­gemacht: den Bau wei­terer Einfamilienhäuser beziehungsweise dessen Sinn oder ­Unsinn. Auslöser für die Debatte war bekanntlich die Nachricht, dass ein ­Hamburger ­Bezirk keine weiteren Flächen für Ein­familienhäuser zulassen will.

Der zuständige Bezirksamtsleiter ist Grüner. Sein Parteifreund, der Vorsitzende der Bundestagsfraktion, Anton Hofreiter, sprang ihm im „Spiegel“ zur Seite: „Einparteienhäuser verbrauchen viel Fläche, viele Baustoffe, viel Energie, sie sorgen für Zersiedlung und ­damit auch für noch mehr Verkehr.“ Wer wollte da widersprechen? Ebenso dürfte kein Zweifel daran bestehen, dass insbesondere großstädtischer Raum ­umsichtig genutzt werden muss – zumal dort, wo Mietwohnungsmangel herrscht.

Und doch: Es gibt vermutlich wenige andere Themen, die so am gutbürger­lichen Selbstverständnis rühren wie diese Debatte. Schaffe, schaffe, Häusle baue ist eine schwäbische Redewendung, gilt aber als (Erwerbs-)Lebensmotto weit über Schwaben hinaus. Eine Diskussion um die Frage, ob die Zahl der Autos ge­deckelt werden sollte, würde vermutlich ähnliche Wellen schlagen.

Die Sparkassen-Werbung aus dem Jahr 1995, in der sich „der Schober“ und „der Schröder“ mit „Mein Haus, mein Auto, mein Boot“ zu übertrumpfen suchen, sagt alles. Wer es zu etwas gebracht hat, bestenfalls durch Fleiß, demonstriert das mit Immobilienbesitz. Ein Häuschen im Grünen, nach eigenen Wünschen gebaut, ist immer noch eine große Sehnsucht des Mittelstands.

Allerdings haben sich die Standards massiv verändert: In den Neubausiedlungen nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden wegen der großen Wohnungsnot auf die Schnelle bescheidene Häuschen für Familien mit Kindern. Mit den sogenannten ECA-Bauten in Walle begann der Wiederaufbau im Bremer Westen. 60 Quadratmeter auf drei Etagen für Familien mit Kindern. Seither hat sich der Raum etwa verdreifacht, den Bundesbürger durchschnittlich für sich beanspruchen. Das Statistische Bundesamt hat vor wenigen Tagen Zahlen veröffentlicht: „2019 fertiggestellte Einfamilienhäuser haben 16 Prozent mehr Wohnfläche als 1999.“

Dutzende von Einfamilienhäusern ließen Dörfer in den vergangenen Jahrzehnten über den Ortskern hinaus und mehr und mehr ineinander wachsen. Am Rande von Großstädten entwickelten sich Schlafdörfer für Pendler. Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen warnte schon vor einigen Jahren vor „Donut-Dörfern“: Der Baubedarf auf dem Lande sei übererfüllt. „In der Mitte zerfällt der Ortskern, außen wuchert ein Ring aus Neubaugebieten.“

Hofreiter hat daran erinnert, dass sich die Bundesregierung vorgenommen hat, den Flächenverbrauch deutlich zu reduzieren. Laut Bundesumweltministerium werden täglich „rund 56 Hektar als Siedlungs- und Verkehrsflächen neu ausgewiesen“. Das entspreche etwa 79 Fußballfeldern.

Wenn das die Form von Selbstver­wirklichung ist, auf die die Gesellschaft hohen Anspruch legt, hat sie ihren Preis – wie Flugreisen, SUV und gewisse andere Interessen oder Bequemlichkeiten auf Kosten der Umwelt und/oder der Allgemeinheit. Da kann man noch so lange hadern, dass Eltern und Großeltern aus dem Vollen schöpften, ohne als Umweltferkel anzuecken – man kann nicht alles haben. Die 2020er werden auch Jahre der Einschränkungen, bestenfalls der Selbstbeschränkung. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ berichtete im Dezember: „2020 war das Jahr, in dem der Verzicht seinen großen Durchbruch hatte. Nicht nur die Pandemie war schuld, auch der Klimaschutz und die sommerliche Dürre trugen ihre Teile bei.“

Der Corona-Verzicht ist in weiten Teilen erzwungen. Wie sieht es beim Bauen aus? Das Statistische Bundesamt teilte mit, dass von Januar bis November 2020 rund 109.000 Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern genehmigt worden seien. Eine beachtliche Anzahl, obwohl der Anteil dieser Wohnungen seit 2005 stagniere. Man ahnt: Das ist eher das Resultat hoher Kosten oder politischer Einschränkungen wie in Hamburg-Nord – und in vielen anderen Städten.