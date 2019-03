Gymnasiallehrerin Verena Brunschweiger fordert eine globale Ein-Kind-Politik. Dies sei besser für den Feminismus, die Kinder und die Umwelt. (Daniel Karmann /dpa)

Der Schaden für das Klima, den ein Mensch durch seine bloße Existenz anrichtet, beträgt 58,6 Tonnen Kohlendioxid im Jahr. Sagt Verena Brunschweiger. Die Gymnasiallehrerin aus Regensburg möchte kein Kind bekommen, weil das für sie eine Klimasünde ist. Das hätte niemanden interessiert, wenn es ihre Privatsache geblieben wäre. Doch die 38-jährige hat ein Buch mit dem Titel „Kinderfrei statt kinderlos“ veröffentlicht, in dem sie eine globale Ein-Kind-Politik fordert, damit die „Erde ein paar Jahre länger“ halte und das auch wichtig für den Feminismus wie für die Kinder sei, denen man unsere Umwelt doch gar nicht zumuten könne.

Kinder als Schadensfall? Da verrutschen der Frau Lehrerin, die neben Deutsch und Englisch zu allem Überfluss auch noch Ethik unterrichtet, aber ganz mächtig die Wertvorstellungen einer humanen Gesellschaft. Da sind einem doch die jungen Leute lieber, die jetzt freitags immer schulfrei machen, um für eine bessere Umwelt- und Klimapolitik zu demonstrieren, weil es die Erwachsenen und die „Profis“ in der Politik, werter Christian Lindner, bisher nicht hinbekommen haben.

Mehr zum Thema „Mütter sind an allem schuld“ Ein Leben frei von Kindern Kaum ein Thema wird so heftig diskutiert wie das Muttersein. Kind oder Karriere? Da wird das ... mehr »

Aber Provokation, meist zum Zweck der Auflagensteigerung, geht halt immer in unserer der Hysterie gern zugeneigten Gesellschaft. So kann sich die Autorin denn auch über ein reges Medieninteresse freuen. Dabei sind ihre hochtrabend „Manifest“ genannten Thesen lediglich eine hochmütige Selbsterhöhung durch Erniedrigung anderer.

Etwa durch Lästern über unerzogene Kinder und deren Mütter. Die nennt sie „Mombies“, also Kreuzungen aus Mamas und Zombies, was laut Wikipedia willenlose, ihrer Seele beraubte Wesen sind. Mütter, geht es verachtend weiter, seien unglücklicher, hätten mehr Falten und breitere Füße. Und zudem „schrumpft ihnen das Gehirn“. So besage es eine Studie. „Wo heute ein Manifest nach Beachtung kräht“, so kürzlich das „Streiflicht“ der „Süddeutschen Zeitung“, „ist die Narrheit nicht weit“.

Eine Gesellschaft, die sich Menschen nicht mehr leisten kann

Mag sein. Zu fürchten ist, dass sich die Autorin als Überzeugungstäterin einreiht in eine wachsende Schar von Menschen mit ausgeprägtem Überlegenheitsgefühl. Dieses manifestiert sich in der Ansicht, eine Gesellschaft könne sich Menschen nicht mehr leisten, die der Allgemeinheit nicht nützlich seien. Oder die man wenigstens bevormunden müsse. Motto: Mein Wille geschehe, weil ich es besser weiß.

Das ist halt das Dilemma selbst ernannter Eliten, die glauben, die allein gültige geistig-moralische Höhe gepachtet zu haben, nach denen sich der unwissende Rest zu richten habe. Oft stehen bei diesen Zwangsbeglückern Genuss und Lebensfreude aller Art unter Verdacht. Folglich fordert die freudlose Avantgarde Verbote oder Strafabgaben auf alles, was ihr als ungesund oder unvernünftig gilt.