Julian Assange im Januar 2020 auf dem Weg zu einer Vernehmung. (Dominic Lipinski/DPA)

Ohne ihn wüssten wir zum Beispiel nicht, dass US-Soldaten im Irak bei einem spektakulären Angriff mit einem Apache-Hubschrauber zehn Zivilisten, darunter Journalisten, getötet haben. Doch nun sitzt Julian Assange im Londoner Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh ein. Belmarsh wurde einst für Terroristen der IRA gebaut. Assange ist Publizist und Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks. Der Vorwurf gegen ihn: Verstoß gegen Kautionsauflagen. Nun wird er wie ein Schwerverbrecher in Isolationshaft gehalten. Am 24. Februar beginnt die Anhörung um das Auslieferungsbegehren der USA.

Ein fairer Prozess ist kaum zu erwarten. So hat die US-Regierung immer enormen Druck auf Länder ausgeübt, die in den Fall involviert waren. Etwa Schweden. Dort wurde Assange wegen angeblicher Vergewaltigung einer Frau beschuldigt. Doch zahlreiche Ungereimtheiten sind aufgedeckt worden. Unter anderem seien die Aussagen der Frau umgeschrieben worden, berichtet der UN-Berichterstatter für Folter, Nils Melzer, nach einem Blick in die Originalakten.

Der Zeitpunkt der angeblichen Vergewaltigung: August 2010. In den Monaten zuvor hatten Wikileaks, „Guardian“, „Spiegel“ und „New York Times“ immer wieder geheime Dokumente der US-Regierung zu den Kriegen im Irak und in Afghanistan veröffentlicht. Ein Zufall? Der Fall nahm mehrere Wendungen. Assange, mittlerweile in London, flüchte 2012 in die Botschaft Ecuadors, bekam Asyl. 2019 wurde ihm das Asyl entzogen. Die USA sollen mit großzügigen Zahlungen an Ecuador nachgeholfen haben. Die Polizei nahm den Australier fest.

Assange drohen bis zu 175 Jahre Haft

Nun will ihn die US-Justiz. Gegen Assange liegen 18 Anklagepunkte vor. Würde er ausgeliefert und für schuldig befunden, drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft. Der 48-Jährige ist nach einem Gesetz aus dem Jahr 1917 angeklagt – es ging darum, feindliche Geheimagenten mit ganzer Härte verfolgen zu können. Assange werden die Veröffentlichung von Geheiminformationen, Bedrohung der nationalen Sicherheit und Anstiftung zum Datendiebstahl vorgeworfen. In der Tat hat sich Assange in einem Punkt schuldig gemacht: Zahlreiche Dokumente wurden ohne Schwärzungen geleakt und haben möglicherweise Menschenleben gefährdet. Übrigens: Gegen die drei Presseorgane laufen keine Klagen.

Am Donnerstag haben nun 130 Politiker, Künstler und Journalisten die Freilassung von Assange gefordert. Sie fürchten um sein Leben. Sein Gesundheitszustand ist offenbar schlecht, Melzer spricht von typischen Auswirkungen „psychologischer Folter“. Tatsächlich erinnert der Fall an den gnadenlosen Umgang mit den Whistleblowern Chelsea Bradley und Edward Snowden. Es geht auch bei Assange darum, ein Exempel zu statuieren – um vom Leaken brisanter Informationen abzuschrecken.