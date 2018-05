Treffen sich in Peking: Chinas Präsident Xi Jinping und Bundeskanzlerin Merkel. Foto: John Macdougall/AFP Pool/Archiv (dpa)

Die Reise wird überschattet von den Auseinandersetzungen über den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran und dem Tauziehen um das nordkoreanische Atomwaffen- und Raketenprogramm.

Vor dem Hintergrund des Handelsstreits mit den USA will sich Merkel für eine größere Öffnung des chinesischen Marktes einsetzen. Es gibt auch Klagen über erzwungenen Technologietransfer, mangelnden Schutz geistigen Eigentums und Wirtschaftsspionage. Merkel wird in Peking auch von Staats- und Parteichef Xi Jinping empfangen. In welcher Form auch Menschenrechtsfragen angesprochen werden, war unklar. (dpa)