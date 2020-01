In den deutsch-türkischen Beziehungen überschatten immer wieder Krisen die Dialoge. (Lefteris Pitarakis / dpa)

Kanzlerin Angela Merkel hat sich dafür ausgesprochen, die wissenschaftliche Zusammenarbeit der Türkei mit Deutschland weiter auszubauen. Denn dabei erwerbe man mehr als reine Fachkenntnisse; hier finde auch ein kultureller Austausch statt, der für beide Länder bereichernd sei, sagte Merkel am Freitag in Istanbul anlässlich der Einweihung eines neuen Campus der Türkisch-Deutschen Universität in der Bosporus-Metropole. Dafür sei Offenheit Voraussetzung. Es gelte, so Verständnis und Vertrauen zu gewinnen.

Bei dieser Zusammenarbeit würden neue Wege der Wissenschaft eingeschlagen und so Fortschritte erzielt. Und die Studenten lernten nicht nur für sich selbst, sondern bereicherten auch die beiden Länder, erläuterte Merkel.

Bildung sei gerade auch für Flüchtlinge „besonders kostbar“. Damit könnten sie bei einer Rückkehr beim Wiederaufbau ihres Landes helfen. Andererseits sei Bildung eine wichtige Voraussetzung für die Integration in den Aufnahmestaaten. Wissenschaft und Bildung bräuchten Freiheit. Denn „umso größer die wissenschaftliche Freiheit ist, umso größer ist auch der Ertrag“.

Die Kanzlerin würdigte, dass die Türkei während der nationalsozialistischen Zeit viele verfolgte deutsche Wissenschaftler aufgenommen habe. Diese dankten es dem Aufnahmeland, indem sie die türkische Wissenschaft mit ausbauten. Wie schwierig wissenschaftliches Arbeiten sein könne, habe sie selbst als Physikerin in der DDR erlebt.

Die Kanzlerin schloss mit den Worten: Die türkisch-deutsche Universität „ist ein Juwel in den Beziehungen unserer beiden Länder“ und ein Glück für beide Gesellschaften. (dpa)

