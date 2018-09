Der Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen war wegen umstrittenen Äußerungen zu den Ereignissen in Chemnitz in die Kritik geraten. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Hans-Georg Maaßen muss gehen. Wie die "Welt" berichtet, hat sich Kanzlerin Angela Merkel für eine Abberufung des Verfassungschutzpräsidenten entschieden. Die "Welt" beruft sich dabei auf Koalitionskreise. Vergangene Woche hatten Merkel, Andrea Nahles (SPD) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) über Maaßens Schicksal diskutiert, die Gespräche aber auf diesen Dienstag vertagt. Nun scheint die Entscheidung bereits vor dem erneuten Treffen gefallen. Eine Bestätigung dafür gab es zunächst jedoch nicht.

Unklar ist, wie sich Innenminister Seehofer verhalten wird und was eine Abberufung Maaßens für den CSU-Chef bedeuten würde. Noch am vergangenen Donnerstag hatte Maaßen nach Welt-Informationen vor einer Gruppe von Unionsabgeordneten erklärt: „Horst Seehofer hat mir gesagt, wenn ich falle, dann fällt er auch.“

Maaßen war wegen umstrittener Äußerungen zu vermeintlichen Hetzjagden während der Proteste in Chemnitz in die Kritik geraten, außerdem soll er Informationen aus einem damals noch unveröffentlichten Bericht an die AfD weitergegeben haben. In Chemnitz war am 26. August ein 35 Jahre alter Deutscher erstochen worden. Tatverdächtig sind drei Asylbewerber aus Syrien und dem Irak. Nach dem Welt-Bericht hält die Kanzlerin den Geheimdienstchef für nicht mehr tragbar und will seine Abberufung erreichen. Damit schwenkt Merkel auf die Linie des Koalitionspartners SPD ein, Spitzen der Partei hatten bereits mehrfach Maaßens Rücktritt gefordert.

SPD und Linke begrüßen Entscheidung

Der Koalitionspartner begrüßte die Entscheidung Merkels: „Herr Maaßen ist in seinem Amt untragbar, weil er das Vertrauen in die Sicherheitsorgane unserer freiheitlichen Demokratie massiv beschädigt hat. In der aktuellen politischen Lage ist das ein gefährlicher Vorgang“, sagte der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner der "Welt". „Es ist ein gutes Signal, wenn die Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende der CDU diese Haltung der SPD offenkundig teilt.“ Auch der Linke-Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch bezeichnete Merkels Entscheidung als "absolut notwendig" und "überfällig". (jfj)